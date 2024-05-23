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Роберт Уиттакер сказал, что узнал из поединка Хамзата Чимаева с Гилбертом Бёрнсом

Роберт Уиттакер сказал, что узнал из поединка Хамзата Чимаева с Гилбертом Бёрнсом
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Бывший обладатель титула UFC в среднем дивизионе австралиец Роберт Уиттакер проанализировал выступление топового бразильского полусредневеса Гилберта Бёрнса в бою с популярным чеченским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Гилберт Бёрнс хорошо выступил в бою с Хамзатом. Он лишил его сил в борьбе и во многих ситуациях ставил его в невыгодное положение своими ударами. На мой взгляд, мои удары более чёткие и точные, чем у Гилберта. Кроме того, у меня достаточно хороша защита от тейкдаунов. И, в отличие от Бёрнса, мне удаётся намного лучше сохранять дистанцию и контролировать соперника в стойке», — приводит слова Уиттакера портал MMA NYTT.

Поединок между Чимаевым и Бёрнсом состоялся на турнире UFC 273. Тогда победил Хамзат единогласным решением судей.

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