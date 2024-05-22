Джо Джойс и Дерек Чисора сразятся 28 июля в Лондоне

Бывший временный чемпион WBO в супертяжёлом весе британец Джо Джойс (16-1, 15 KO) сразится с ветераном и соотечественником Дереком Чисорой (34-13, 23 KO) 28 июля в Лондоне (Великобритания). Поединок возглавит боксёрский вечер от промоутерской компании Queensberry Фрэнка Уоррена.

Джо Джойсу 38 лет. Британец, серебряный призёр Олимпиады-2016, дебютировал на профессиональном ринге в 2017 году и в сентябре 2022-го сразился за временный титул WBO, нокаутировав новозеландского экс-чемпиона Джозефа Паркера. Оба поражения потерпел от китайца Чжан Чжилэя.

Дереку Чисоре 40 лет. Британец выступает в профессионалах с 2007 года, дважды боролся за мировые титулы и дважды проиграл — в феврале 2012-го его победил единогласным решением украинец Виталий Кличко, а в декабре 2022-го досрочно остановил соотечественник Тайсон Фьюри.

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