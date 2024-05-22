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Дастин Порье обозначил свою позицию по четвёртому бою с Конором Макгрегором

Дастин Порье обозначил свою позицию по четвёртому бою с Конором Макгрегором
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Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе американец Дастин Порье сказал, что его не интересует четвёртый бой с популярным ирландским бойцом и бывшим двойным чемпионом UFC в лёгком и полулёгком весе Конором Макгрегором.

«Этот корабль ушёл. Всё, чего я хочу — это пояс чемпиона UFC. У меня вообще нет желания драться с ним. Мне не нужна эта плохая энергетика в жизни», — приводит слова Порье портал ABC News.

Напомним, бойцы уже трижды встречались в октагоне. В последний раз Дастин Порье и Конор Макгрегор проводили поединок между собой на турнире UFC 264, который состоялся 11 июля 2021 года. Тогда победу техническим нокаутом в первом раунде одержал Бриллиант. Ирландец травмировал левую лодыжку и не смог продолжать бой.

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