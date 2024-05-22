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Чисора: в реванше Фьюри переедет Усика за шесть-восемь раундов

Чисора: в реванше Фьюри переедет Усика за шесть-восемь раундов
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Британский ветеран супертяжёлого веса Дерек Чисора, встречавшийся в ринге с Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, высказался об их потенциальном реванше.

«Хочет ли Фьюри реванш? 100%. Я верю, что если он получит реванш и снова прибавит в весе, то переедет Усика за шесть-восемь раундов. Да, похудение Фьюри было проблемой», — сказал Чисора в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Тайсону Фьюри 35 лет. Британец дебютировал как профессионал в 2008 году и в ноябре 2015-го сразился за три мировых титула, сенсационно отобрав их у звёздного украинца Владимира Кличко, после чего на два с половиной года приостановил карьеру. Вернулся на ринг в июне 2018 года и в феврале 2020-го стал двукратным чемпионом мира, досрочно остановив непобеждённого американца Деонтея Уайлдера.

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