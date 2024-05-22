«Маленький дурак». Конор Макгрегор раскритиковал Илию Топурию

Известный ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион промоушена UFC в полулёгком и лёгком весе Конор Макгрегор в резком тоне высказался в адрес действующего чемпиона UFC в полулёгком весе Илии Топурии.

Комментарии Макгрегора были сделаны им в ответ на предположение, что Топурия может стать одной из главных звёзд UFC.

«Я скажу вам, почему я так говорю о нём. Потому что он говорит, что станет самым высокооплачиваемым спортсменом в 2025 году. Сейчас 2024 год. Список самых высокооплачиваемых спортсменов 2025 года начал составляться совсем недавно, а это значит, что ему придётся заработать около $ 200-300 млн. Не тупи, парень. Он просто напомнил мне Артёма Лобова. Просто глупый, маленький дурак. Говоря о миллиардах, сидя в мощной тачке, он думает, что знает всё, но он всего лишь маленький лысый дурак.

Бой с Холлоуэем? Макс слишком быстрый. Я думаю, что Холлоуэй его разберёт. Если они подерутся. Холлоуэй теперь BMF. Топурия никакой не чемпион. У него может быть пояс, но, на мой взгляд, это бессмысленный пояс, учитывая, как он его удерживает. Какой он грузин? Испанец? Кто он? Я даже не знаю, где он. Я не понимаю ажиотажа вокруг него», — приводит слова Макгрегора издание Boxingnews.

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