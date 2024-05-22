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Илия Топурия назвал условие поединка с Исламом Махачевым

Илия Топурия назвал условие поединка с Исламом Махачевым
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Действующий чемпион UFC в полулёгком весе (до 66 кг) испано-грузин Илия Топурия сказал, в каком случае он проведёт поединок с обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым.

«Возможно, я смог бы сразиться с Исламом в будущем. Прямо сейчас моя цель — бой с Максом Холлоуэем и Конором Макгрегором. Возможно, если Ислам продолжит защищать пояс и будет становиться всё сильнее и сильнее, то однажды мы сможем сделать это. Но на данный момент его нет в моём списке», — приводит слова Топурии портал Sportskeeda.

Напомним, Илия Топурия стал чемпионом UFC на турнире UFC 298, который состоялся 18 февраля в Анахайме, США. Тогда он победил нокаутом во втором раунде австралийца Александра Волкановски. Топурия является непобеждённым бойцом и имеет в своём активе 15 побед.

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