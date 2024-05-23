Американский тренер: Фьюри понимал, что проигрывал Усику

Известный американский тренер Андре Розье прокомментировал результат боксёрского поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, состоявшегося 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Я считаю, что Усик победил. Я надеялся на Фьюри, но он не сделал достаточно в 11-м и 12-м раунде, чтобы выиграть. Он понимал, что позади. Даже если у вас есть мнение, нужно было поднимать темп, а он этого не сделал.

Фьюри отступал на протяжении всего боя, что непонятно для меня, а Усик, что необычно, шёл на него. Мне понравились действия Усика, он не дал Фьюри боксировать», — сказал Розье в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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