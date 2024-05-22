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Организаторы боя Усик — Фьюри недополучили около $ 121 млн, названа причина

Организаторы боя Усик — Фьюри недополучили около $ 121 млн, названа причина
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Около 20 млн человек посмотрели поединок между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри через нелегальные трансляции. Об этом информирует Daily Mail со ссылкой на исследование аналитической компании Yield Sec.

Сообщается, что организаторы турнира могли недополучить приблизительно £ 95 млн (примерно $ 121 млн). Права на трансляцию приобрели Sky Sports, TNT Sport и DAZN. Стоимость трансляции составляла £ 25 (почти $ 32).

Согласно данным Yield Sec, 45% нелегального потокового вещания пришлось на Европу, 25% — на Северную Америку и 16% — на Азию. При этом отмечается, что число людей, посмотревших нелегальный эфир, вероятно, намного превышало 20 млн, поскольку анализ Yield Sec основан на предположении, что каждую трансляцию смотрел лишь один зритель.

Бой между Усиком и Фьюри проходил в Саудовской Аравии и завершился в пользу украинца раздельным решением судей.

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