«С Фьюри было покончено». Атлас объяснил, почему Усик не нанёс «последний удар»

Известный американский тренер Тедди Атлас дал комментарий по поводу недавнего поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Бой проходил 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) и завершился в пользу Усика раздельным решением судей. В девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой.

«Когда Усик готовился нанести последний удар, с Фьюри было уже покончено. Если бы Усик донёс этот последний удар, Тайсон уже не смог бы защититься. Он не мог держаться на ногах. Пропусти он удар в полную силу, то упал бы. Его спасли две вещи: вмешался рефери и сам Усик пощадил его. Усик – особенный человек. Он замедлился, хотя мог нанести этот удар. Девять человек из десяти нанесли бы его до того, как вмешался рефери. Усик тоже мог нанести его, но решил не делать этого. Усик замедлился, не стал бить, и рефери вмешался. Рефери мог бы остановить поединок. Будь на месте Фьюри любой другой боец, он бы это сделал. Но в этом случае он поступил правильно», — сказал Атлас на своём канале в YouTube.

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