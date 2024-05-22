Аспиналл: я стал новой версией себя после боя с Блэйдсом

Временный чемпион UFC в тяжёлом весе (до 120 кг) британец Том Аспиналл поделился ожиданиями от предстоящего реванша с американцем Кёртисом Блэйдсом, который состоится 27 июля на турнире UFC 304.

«Я считаю, что Блэйдс – это тяжёлый вызов, очень серьёзный соперник, и я рад этому. Сейчас мы другие бойцы. Мы сильно прибавили с момента первого боя.

У меня больше опыта, я дрался в большом бою, а это важно. Я возглавил турнир в Лондоне, а затем выступил в «Мэдисон Сквер Гарден» против самого опасного парня в тяжёлом весе и нокаутировал его. Моя уверенность несравнима. Я стал новой версией себя с тех пор, как мы дрались», — сказал Аспиналл в интервью talkSPORT.

Блэйдс в своём последнем бою на UFC 299 нокаутировал бразильца Жаилтона Алмейду.

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