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Артур Пронин дал прогноз на боксёрский бой Минеева и Исмаилова

Артур Пронин дал прогноз на боксёрский бой Минеева и Исмаилова
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Российский боец смешанных единоборств (ММА) Артур Пронин дал комментарий по поводу предстоящего боксёрского поединка между соотечественниками Магомедом Исмаиловым и Владимиром Минеевым. По мнению Пронина, победу судейским решением одержит Минеев.

«Если дерутся по боксу, значит, ажиотажа такого уже нет, как было в первом и втором боях. Уже, в принципе, всем всё понятно. Не так, честно говоря, интересен этот бой. Но шансы, на самом деле, у Исмаилова в боксе могут возрасти, только если его функциональная готовность будет очень неплохой.

В плане навыков бокса, конечно же, Минеев выше. Это очевидно. Единственное, что непонятно, как сейчас у него с тренировками. Но, судя по последнему бою, вроде он в нормальной форме. С Глуховым он особо не напрягся. Всё провёл спокойно, тихонечко.

Мой прогноз: бой пройдёт всё отведённое время и закончится решением судей. Возможно, раздельным, чтобы интригу добавить. Победа будет за Минеевым», — приводит слова Пронина Legalbet.

Напомним, поединок между Исмаиловым и Минеевым пройдёт 20 июля в Москве.

Минеев — про патриотов, Кологривого и поп-ММА:

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