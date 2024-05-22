«Позор судьям!» Менеджер Усика раскритиковал результат боя с Фьюри

Эгис Климас, менеджер абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, раскритиковал результат его поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Меня больше не удивляет судейство. У меня нет слов… Я сидел рядом с судьёй, у меня нет идей касательно его решения. Позор судьям, позор плохим судьям.

Усик ничего не может сделать с этим. В одном бою судьи хороши, в другом – ужасны. Это лотерея. Ты выиграешь, если будет хороший судья. Я не хочу, чтобы судья был за меня, я хочу, чтобы он был честным», — сказал Климас в интервью YouTube-каналу Seconds Out.

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