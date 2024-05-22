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Крис Сайборг пожаловалась на руководство PFL за то, что ей не предлагают новые поединки

Крис Сайборг пожаловалась на руководство PFL за то, что ей не предлагают новые поединки
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Действующая чемпионка Bellator в женском полулёгком весе Крис Сайборг подвергла критике руководство PFL за то, что ей не предлагают новые поединки.

«За весь этот год я не получала никаких официальных предложений о проведении поединков. Спортсмены заслуживают того, чтобы им предлагали, как минимум два боя в год. Невозможно добиться успеха и увеличить число своих фанатов меньшими затратами», — написала в своих социальных сетях Сайборг.

Напомним, в последнем поединке, который состоялся 23 апреля 2022 года на турнире Bellator 279, Крис встретилась с Арлин Бленкоу. Сайборг победила её единогласным решением судей и в четвёртый раз смогла защитить пояс. Крис в своём рекорде имеет 26 побед, два поражения, и один бой был признан несостоявшимся.

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