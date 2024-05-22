Дана Уайт рассказал, что несколько лет назад помог спасти жизнь маленькой девочки

Генеральный директор UFC Дана Уайт рассказал, что в 2010 году он пожертвовал $ 50 тыс. на лечение маленькой девочки.

«Один боец ММА, написал мне сообщение, в котором было сказано, что у его тренера по муай-тай умирала дочь, поскольку ей требовалась серьёзная операция на сердце. И она должна была умереть в ближайшие несколько дней, если бы не были собраны деньги. Сумма, которая была нужна на лечение, составляла $ 50 тыс. Этот парень сказал мне: «Дана, тебе нужно, чёрт возьми, собрать эти деньги прямо сейчас и пожертвовать их ей, ты ставишь столько же, играя в казино».

Я подумал: «Этот чувак абсолютно прав, он не ошибается, он прав, чёрт возьми». Я должен был это сделать. В конце концов я связался с ней. Мы выяснили, правда ли это, после чего я перевёл всю необходимую сумму», — приводит слова Уайта портал Bloody Elbow.