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Царукян сказал, в каком случае Махачев будет в опасности в бою с Порье

Царукян сказал, в каком случае Махачев будет в опасности в бою с Порье
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Топовый армянский боец Арман Царукян проанализировал титульный поединок между действующим обладателем титула UFC в лёгком весе россиянином Исламом Махачевым и бывшим временным чемпионом UFC в весе до 70 кг американцем Дастином Порье.

«Мне кажется, Ислам попытается прижать его к сетке, после чего переведёт и будет стараться контролировать его. Но если он не сможет этого сделать, то Ислама будет ждать опасность в стойке. Если Ислам захочет боксировать с ним, то Дастин Порье в этом аспекте будет на другом уровне — его удар, его скорость, он может очень быстро отправить его в нокаут. Вот почему Ислам должен попытаться победить его сразу же. Так что да, для меня фаворитом в этом бою является Ислам, но у Порье также есть шанс», — приводит слова Царукяна портал sherdog.

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