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Аспиналл: Усик заслуженно победил Фьюри

Аспиналл: Усик заслуженно победил Фьюри
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Временный чемпион UFC британец Том Аспиналл прокомментировал результат боксёрского поединка за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжёлом весе между Тайсоном Фьюри и Александром Усиком, состоявшегося 19 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия).

Напомним, Усик победил раздельным судейским решением (114-113, 113-114, 115-112), нанеся Фьюри первое поражение в карьере.

«Да, я посмотрел бой. Думаю, неважно, кого вы считаете победителем, выиграли зрители. Потрясающее выступление обоих парней, столько мастерства, столько мужества…
Если вы спросите меня, то, как по мне, Усик заслуженно победил. И это говорит человек, который давно знаком с Тайсоном. Думаю, это было справедливо. Я хотел бы увидеть реванш», — сказал Аспиналл в интервью talkSPORT.

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