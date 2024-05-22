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Томми Фьюри обратился к брату Тайсону после его поражения в бою с Усиком

Томми Фьюри обратился к брату Тайсону после его поражения в бою с Усиком
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Британский боксёр Томми Фьюри поддержал своего сводного брата – чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Тайсона Фьюри, потерпевшего поражение в поединке с украинцем Александром Усиком.

«Самое большое сердце в боксе. Тайсон, несмотря ни на что, ты всегда будешь моим самым большим источником вдохновения», — написал Томми на своей странице в социальных сетях.

Поединок Усика и Фьюри проходил в ночь с 18 на 19 мая мск в Саудовской Аравии. Бой продлился 12 раундов и завершился победой украинца раздельным решением судей. Напомним, в девятом раунде Александр отправил Тайсона в нокдаун, но британец смог продолжить бой. Благодаря победе украинец стал абсолютным чемпионом мира в супертяжёлом весе.

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