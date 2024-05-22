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Хабиб отреагировал на решение Тони Крооса завершить карьеру

Хабиб отреагировал на решение Тони Крооса завершить карьеру
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Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов прокомментировал решение немецкого полузащитника мадридского «Реала» Тони Крооса завершить карьеру. Ранее Кросс объявил, что завершит карьеру после чемпионата Европы – 2024 в Германии. Турнир состоится с 14 июня по 14 июля.

«Он прошёл эту игру», — написал Нурмагомедов на своей странице в социальных сетях.

Вместе с «Реалом» Тони четыре раза побеждал в чемпионате Испании, один раз становился обладателем Кубка и четыре раза – Суперкубка Испании. Кроме того, немецкий полузащитник выиграл четыре трофея Лиги чемпионов, четыре Суперкубка УЕФА и пять клубных чемпионатов мира. Сейчас Кроосу 34 года.

Нурмагомедов и Роналду провели дуэль взглядов:

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