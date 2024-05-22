Результаты взвешивания участников турнира Ural FC 7

Завтра, 23 мая, в Тольятти пройдёт турнир Ural FC 7, в главном поединке которого встретятся белорусом Владислав Ковалёв и бразилец Дуглас Рибейро. Бой пройдёт по правилам ММА. В соглавном событии турнира Тимур Никулин встретится с Яковом Букиным по правилам кикбоксинга. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами взвешивания.

Владислав Ковалёв (84,4 кг) vs Дуглас Рибейро (84,4 кг);

Яков Букин (81 кг) vs Тимур Никулин (83 кг).

Экс-чемпион Hardcore FC Ковалёв в последний раз дрался в марте нынешнего года. Это был бой по правилам бокса в ММА-перчатках с Вячеславом Василевским на турнире Ural FC 6. Тогда Василевский победил раздельным решением судей, но команда Ковалёва подала апелляцию, по итогам рассмотрения которой поединок был признан несостоявшимся.

На счету Рибейро 13 побед и восемь поражений в ММА. В последнее время бразилец выступал в казахстанской лиге Naiza FC.