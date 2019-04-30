Хабиб и ещё шестеро россиян собираются подраться в Эмиратах осенью

7 сентября в Абу-Даби обстановка будет по кайфу! Что нужно знать о возвращении Нурмагомедова.

До недавнего времени фанаты, заскучавшие без боёв Хабиба Нурмагомедова, могли услышать следующее о его будущем: а) Хабиб собирается вернуться в дело 7 сентября; б) ТОТ САМЫЙ турнир должна принять столица ОАЭ Абу-Даби; в) противником российского чемпиона UFC планирует назначить Дастина Порье, нового временного чемпиона дивизиона Нурмагомедова.

Компания Дэны Уайта не всегда идёт по намеченному (зачастую даже озвученному) плану. И в этот раз казалось, что любой из трёх слухов может рухнуть под каким-нибудь ещё более громким анонсом. У Хабиба в лёгком весе минимум два соперника гораздо более выгодных для UFC в коммерческом смысле, чем Дастин Порье. Потому американец и сам наверняка держал в уме, что его возможность, несмотря на все достижения, в любой момент может ускользнуть к Макгрегору или Фергюсону. В отличие от Дастина, у Конора и Тони есть свои истории взаимоотношений с Хабибом.

Тем не менее, вчера UFC официально объявил о турнире в Абу-Даби, что, вероятно, говорит о намерении организации следовать ранее заявленной стратегии и по остальным пунктам. Итак, с турниром понятно. Понятно, где он будет, кто станет главным действующим лицом и, вроде бы, есть соперник для звезды вечера. Это повод рассмотреть один из крупнейших ивентов года внимательнее.

Хабиб

Главная мусульманская звезда ММА логично займёт своё место во главе всего события. В Абу-Даби Хабиба наверняка поддержат не хуже, чем если бы турнир с ним привезли, например, в Москву. Что касается раскладов на поединок с Порье, то здесь почти вся ММА-общественность уверена в победе Нурмагомедова. Не умаляя достоинств американца, эксперты в один голос твердят: борьба россиянина станет решающим фактором в его второй защите титула.

«Думаю, Дастин — опасный соперник, он действительно силён, у него хорошая выносливость. Дастин хорош в боксе и в работе на земле. Но если бы мне предложили поставить свои деньги, то я бы сделал ставку на Хабиба. У Порье никогда не было столь мощного соперника. Если в итоге Хабиб сможет прижать его к земле в первом раунде, то выиграет бой в своём стиле», — уверен бывший оппонент Нурмагомедова Эл Яквинта.

Орёл не против подраться с Порье, он считает Дастина опасным и во всех смыслах достойным соперником. Того же мнения придерживается и отец российского чемпиона Адбулманап Нурмагомедов:

«Соперник определился, бой назначен на 7 сентября. Порье заслужил этот бой по спортивному принципу, нам не стоит принижать достоинства нашего соперника», — уверен прославленный тренер.

Сам Порье также готов к встрече с главным оппонентом в своей жизни. До сегодняшнего дня крупнейшими достижениями в карьере Дастина были победы над Максом Холлоуэем (дважды), Эдди Альваресом, Энтони Петтисом и Джастином Гэджи. Впечатляющий послужной список, однако случались в карьере Бриллианта и потрясения. Одним из главных до сих пор остаётся поражение ранним нокаутом от Конора Макгрегора. Другим – тоже падение в нокаут, но от рук куда менее звёздного Майкла Джонсона два с половиной года назад. Кстати, та победа вывела Джонсона на поединок с Хабибом, который американец наверняка хотел бы забыть.

Россияне

Не секрет, что Хабиб поставил UFC условие, согласно которому он не вернётся в октагон, пока не будут реабилитированы его одноклубники Абубакар Нурмагомедов (он же — двоюродный брат) и Зубайра Тухугов (чеченский боец, многолетний друг Хабиба). Их дисквалифицировали на год за участие в потасовке на UFC 229. Бан Хабиба, полученный за то же самое, рассчитан на девять месяцев и, по идее, он должен был дожидаться друзей. Вместо этого Нурмагомедов, видимо, нашёл способ заставить компанию устроить вечер боёв, в котором он сможет подраться бок о бок со своими раньше запланированного срока на два месяца.

Пока официального анонса возвращения Хабиба (как и участия в одном турнире с ним Абубакара Нурмагомедова и Зубайры Тухугова) не было, но уже сейчас не стоит особо сомневаться, что на другой сценарий этой сделки российский боец вряд ли согласится. Забавно, но даже на этом список россиян, желающих и вполне способных подраться в Абу-Даби, заканчивать рано.

«Как можно скорее хочу вернуться в клетку, — сказал после победы на питерском UFC Ислам Махачев. — Сейчас злой и хочу вернуться быстрее, чтобы показать себя во всей красе. Да, хотел бы вернуться 7 сентября.»

Один из ближайших людей Хабиба во всём его окружении только-только одержал пятую подряд победу и уже рассуждает о следующем выходе в клетку. Ислам вполне резонно объясняет, почему он и друзья так стремятся выступить в один вечер:

«Есть план подраться в сентябре вместе с товарищами по команде – я, Хабиб, Зубайра и Абубакар. Мы вчетвером сможем удобно подготовиться, друг другу помогать», — сказал Махачев за день до своего крайнего боя.

Ещё одним россиянином на UFC 242 может стать Забит Магомедшарипов. Восходящая звезда полулёгкого веса пока без соперника и конкретных взглядов на будущее.

«Следующий бой, скорее всего, будет после Рамадана. Хочу вернуться в конце августа, начале сентября, ещё не решил точно. В сентябре будет турнир в Абу-Даби – можно было бы там подраться», — рассуждает Магомедшарипов.

Дядя Лёша не затащил. Олейник упал в ранний нокаут от рук и коленей друга Бои — лучшее, что было на турнире UFC в Санкт-Петербурге. Они спасли ситуацию.

И последним на данный момент российским бойцом, которого слухи связывают с сентябрьским ивентом, остаётся Александр Волков. Драго должен был биться с Алистаром Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге, но за три недели до турнира «слетел» из-за проблем со здоровьем, о которых до сих пор не рассказал. При этом и Волков, и Оверим выразили намерение поучаствовать во второй попытке UFC устроить их очную схватку. 7 сентября — дата, которая должна устроить обоих.

Если планам вышеперечисленных российских бойцов на сентябрь суждено сбыться, то UFC 242 будет примерно наполовину составлен из поединков с участием наших соотечественников. Что-то похожее произошло 2 сентября 2017 года в Роттердаме, когда участниками турнира стали пять российских бойцов, а в главном событии выступил всё тот же Волков. Тот день запомнился нашему фанату, как один из прекраснейших в истории отечественных ММА, ведь все пятеро россиян тогда выиграли. И это замечательное достижение может быть перебито спустя два года: на UFC 242 представителей нашей страны будет больше, а статус турнира — выше.