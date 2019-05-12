Убойный бросок девчонки! Американская чемпионка и понять ничего не успела

Бразильянка Джессика Андраде вырвала бой и титул нестандартным нокаутом. Так пытались победить даже Фёдора Емельяненко, но он устоял.

В воскресенье, 12 мая, в Рио-де-Жанейро (Бразилия) состоялся турнир по смешанным единоборствам UFC 237. Разумеется, прежде всего, он был интересен бразильской публике: местные бойцы выходили в октагон на протяжении всего вечера. Однако зрители были разочарованы: ни один из звёздных мужчин, выступавших за Бразилию, на родной земле не победил. Алду, Ногейра, Силва — от них триумфа публика ждала сильнее всего, но парни подкачали.

А напоследок на чемпионский бой вышла бразильянка, которая победила так, что прогремела не только на всю Бразилию, но и на весь мир! Ей достался не только пояс, но и слава!

Нереальный нокаут

Бразильянка Джессика Андраде была претендентом на титул в бою с действующей чемпионкой – американкой Роуз Намаюнас. Роуз больше года назад провела первую защиту титула, потому на новый поединок выходила как никогда готовой, заряженной и здоровой.

Бою предшествовал забавный эпизод: на взвешивании Джессика подарила своей сопернице цветок. Роуз подарок приняла, улыбнулась, и будущие соперницы обнялись.

Когда девушки зашли в октагон, было уже не до объятий. Роуз показывала свою силу и по итогам первого раунда добилась убедительного преимущества. В одной из атак она смогла ударить Андраде коленом в лицо, и той потребовалось немало времени, чтобы прийти в себя.

Если бы первый раунд продлился на минуту дольше, до второго дело могло и не дойти.

Однако Джессика отдышалась и на второй раунд вышла с новыми силами. Роуз продолжила атаковать, но, видимо, так уверилась в собственном превосходстве, что пропустила эффектный приём от измотанной соперницы. Захват, бросок, и бой закончен.

Емельяненко выстоял. Американка – нет

Намаюнас от такого удара об канвас даже на несколько секунд потеряла сознание, однако вскоре всё же пришла в себя. Но Андраде уже праздновала победу и готовилась примерить пояс.

Бросок соперницы об канвас получился очень эффектным и в то же время опасным – на стоп-кадрах видно, что Намаюнас буквально рухнула на собственную шею. К счастью, всё обошлось: тренированная спортсменка жива-здорова. Но страшно представить, что могло бы произойти с неподготовленным человеком, если бы он стал жертвой подобного приёма.

Кстати, последствия подобного слэма испытал на себе Фёдор Емельяненко – в бой с Кевином Рэнделманом. Вот только российский спортсмен мгновенно оправился и в итоге даже победил, проведя болевой приём на руку соперника. Американка же отправилась в нокаут.

Джессика Андраде же наслаждается своим триумфом. Победа в чемпионском бою, на родной земле, да ещё так эффектно – это большой кайф и для самого бойца, и для его поклонников!