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Бой Джон Джонс — Тиаго Сантос, UFC 239, 6 июля 2019 года, онлайн-трансляция

Джон Джонс
«Чемпионат»
Человек-скандал собирается войти в историю. Джонс — Сантос на UFC 239. LIVE
Джон попробует убрать с пути очередную жертву во главе крупнейшего турнира июля. UFC 239 обещает стать историческим.
Бокс/ММА / ММА 0

Джон Джонс — самый талантливый и скандальный боец своего поколения. После возвращения к выступлениям Bones дерётся активно, вынося соперников одного за одним. В декабре Джонс забрал принадлежащий ему ранее дважды титул чемпиона UFC в полутяжёлом весе в реванше с Александром Густафссоном, а в 2019-м защитил его от посягательств Энтони Смита.

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Вторая (в новом чемпионском заходе) защита Джонса состоится уже в ближайший уик-энд. 6 июля в Лас-Вегасе, на крупнейшей T-Mobile арене пройдёт UFC 239, возглавлять который предстоит Джону на пару с очередным претендентом на его регалии — Тиаго Сантосом, бразильским нокаутёром, ворвавшимся в топ полутяжёлого веса после перехода из среднего. Bones как всегда считается уверенным фаворитом и в субботу попытается в очередной раз доказать своё звание.

4 июля

20:00 Комментатор UFC Джо Роган прокомментировал идею Дэны Уайта отменить единственное поражение чемпиона организации в полутяжёлом весе Джона Джонса. Уайт вступил в переговоры с Атлетической комиссией штата Невада на предмет отмены этого поражения.

«Я согласен с идеей Дэны Уайта на все сто процентов. Правило с ударами локтем — одно из самых идиотских в боевых видах спорта. Думаю, что этот бой должен быть объявлен несостоявшимся. В конце концов, Джонс полностью доминировал в том бою», — написал Джо Роган в своём «твиттере».

Единственное в карьере фиаско Джонс потерпел в декабре 2009 года на турнире UFC The Ultimate Fighter. Тогда он проводил бой с Мэттом Хэмиллом. Джон тотально доминировал в том поединке, однако в ходе добивания использовал запрещённый удар. В результате рефери дисквалифицировал Джонса, а победа досталась Хэмиллу. Уайт же надеется, что результат той встречи будет изменён на «несостоявшийся».

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Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Sean M. Haffey/Getty Images

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