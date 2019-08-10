Дерби знойных южноамериканок. В UFC состоится самый соблазнительный бой года

Дебютный турнир под эгидой промоушена в Уругвае станет поистине женским. Мало того, что вечер боёв возглавит титульный поединок популярной в России Валентины Шевченко, которая будет защищать пояс от грозной Лиз Крамуш, так ещё и в прелимах в октагон выйдут две не менее обаятельные особы Полиана Виана и Вероника Маседо. И их южноамериканское противостояние также не рекомендуется пропускать.
Бразильянка Виана идёт на серии из двух поражений. 27-летняя спортсменка после дебютной победы в UFC над Майей Стивенсон проиграла в двух последних поединках решениями Джей Джей Олдрич и Ханне Сайферс.
За красотой брюнетки скрывается суровый нрав. Ведь все свои победы Полиана одержала досрочно: четыре добыты техническим нокаутом и еще шесть — сабмишном.
Девушка много времени проводит в зале, что сказывается не только на её фигуре, но и на работе в октагоне – Виана славится своей выносливостью и большим количеством выбрасываемых за бой ударов.
К сожалению, возможное третье поражение поставит под вопрос будущее представительницы Бразилии в главном ММА-промоушене. Вот почему в Уругвае у Полианы на кон будет поставлено всё.
Не более радужные перспективы ждут и красавицу из Венесуэлы Веронику Маседо в случае, если её рука не будет поднята рефери над октагоном в Монтевидео.
Подписанная в UFC как перспективная латиноамериканка, которая сможет достойно продвигать ММА в свою родную страну, пока не оправдывает ожиданий – три поражения подряд от Эшли Эванс-Смит, Андреа Ли и Джиллиан Робертсон повесили милую спортсменку на волосок от увольнения.
Вот почему в ночь с субботы на воскресенье нас ждёт битва не менее жаркая, чем фотографии в «Инстаграмах» двух обворожительных южноамериканских спортсменок.
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