Дерби знойных южноамериканок. В UFC состоится самый соблазнительный бой года

Полиана Виана — Вероника Маседо: поединок, который точно обрадует глаз. Как же жаль, что проигравшую уволят.

Дебютный турнир под эгидой промоушена в Уругвае станет поистине женским. Мало того, что вечер боёв возглавит титульный поединок популярной в России Валентины Шевченко, которая будет защищать пояс от грозной Лиз Крамуш, так ещё и в прелимах в октагон выйдут две не менее обаятельные особы Полиана Виана и Вероника Маседо. И их южноамериканское противостояние также не рекомендуется пропускать.

Бразильянка Виана идёт на серии из двух поражений. 27-летняя спортсменка после дебютной победы в UFC над Майей Стивенсон проиграла в двух последних поединках решениями Джей Джей Олдрич и Ханне Сайферс.

Валентина Шевченко побьётся с бывшим американским морпехом. Это ещё и реванш Лиз Крамуш первая открытая лесбиянка в ММА и участница войны в Ираке. Однажды она уже побеждала Шевченко, а теперь попробует отнять её пояс.

За красотой брюнетки скрывается суровый нрав. Ведь все свои победы Полиана одержала досрочно: четыре добыты техническим нокаутом и еще шесть — сабмишном.

Девушка много времени проводит в зале, что сказывается не только на её фигуре, но и на работе в октагоне – Виана славится своей выносливостью и большим количеством выбрасываемых за бой ударов.

К сожалению, возможное третье поражение поставит под вопрос будущее представительницы Бразилии в главном ММА-промоушене. Вот почему в Уругвае у Полианы на кон будет поставлено всё.

Не более радужные перспективы ждут и красавицу из Венесуэлы Веронику Маседо в случае, если её рука не будет поднята рефери над октагоном в Монтевидео.

Подписанная в UFC как перспективная латиноамериканка, которая сможет достойно продвигать ММА в свою родную страну, пока не оправдывает ожиданий – три поражения подряд от Эшли Эванс-Смит, Андреа Ли и Джиллиан Робертсон повесили милую спортсменку на волосок от увольнения.

Вот почему в ночь с субботы на воскресенье нас ждёт битва не менее жаркая, чем фотографии в «Инстаграмах» двух обворожительных южноамериканских спортсменок.