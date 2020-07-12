Бразильская легенда сумела удивить. Но не встать между Яном и титулом UFC. Фото

12 июля 2020 года в Абу-Даби состоялось историческое во многих смыслах событие. Помимо того, что Дана Уайт запустил свой «Бойцовский остров», Россия получила, наконец, второго чемпиона UFC. Ещё зимой мы прогнозировали успех Петра Яна, и вот боец из Сибири добился долгожданного успеха.
Бой против Жозе Альдо начался с мощного лоукика бразильской легенды, который сбил с ног российского бойца. Но Пётр молниеносно поднялся и ответил несколькими плотными ударами с правой в голову оппонента. На последней минуте раунда Жозе продолжил выполнять гейм-план и перевёл Петра в партер. Но взять контроль не сумел. Более того, именно Ян оказался в доминирующей позиции и здорово пробил в печень, после чего бразилец закрылся и просто принимал удары, выживая до сирены.
А вот второй раунд прошёл совсем не по нашему сценарию. Альдо, как и обещал перед схваткой, зарубился с Петром в стойке. Жозе уверенно держал россиянина в левосторонней стойке, не упуская возможности пробить лоу по левой ноге Яна. Весь раунд соперники провели на ногах, и бразилец выглядел как минимум не хуже. Очень аккуратно, хорошо работал ногами и даже не пытался перевести поединок на настил. В третьем периоде оппонент российского бойца продолжал контролировать дистанцию и оказывать давление на Петра.
Но природу не обманешь. Ян моложе, он обладает значительным опытом и умеет грамотно выполнять план на бой. Ну и оправдались ожидания того, что Жозе во втором отрезке боя станет проседать функционально. Хотя какое-то время он всем своим видом показывал, что удары россиянина существенного урона ему не наносят. Хотя уже на старте четвёртого раунда Пётр сумел потрясти соперника, который оставшуюся часть боя провёл в глухой обороне.
У Жозе перестали получаться те финты, которые проходили во втором раунде. В первой же атаке пятого раунда прошли два мощнейших удара в голову, Альдо рухнул на настил, а россиянин незамедлительно приступил к обработке соперника локтями. Великолепный контроль в партере и полное доминирование над соперником. Рефери боя мог остановить его до того, как Пётр включил сокрушительные хаммерфисты. Но предпочёл однозначно убедиться в том, что спастись бразильцу не удастся.
- 12 июля 2020
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