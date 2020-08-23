После нокдауна бойца UFC били минуту. Даниэль встал и нокаутировал обидчика. Видео

Промоушен Даны Уайта продолжает радовать болельщиков стабильностью, выдавая по одному турниру в неделю. На прошедшем UFC Вегас 7 бойцовский кард был откровенно средним, однако без ярких поединков не обошлось. На звание лучшего боя турнира безусловно должна претендовать встреча полусредневесов Даниэля Родригеса и Дуайта Гранта, открывавшая основной кард. Родригес шёл на серии из восьми побед, проиграв лишь раз за карьеру. Его соперник не выступал почти полтора года, взяв перерыв после победы над Аланом Джобеном.

Безусловным фаворитом считался Родригес, но бой начался совсем не так, как он рассчитывал. Бойцы отказались от разведки, охотно обмениваясь тяжёлыми попаданиями. Через полминуты Грант поймал Родригеса жёстким встречным ударом справа, отправив в нокдаун. Имеющий в активе семь побед нокаутами ветеран бросился на добивание, надеясь быстро завершить поединок. Грант нанёс целый шквал ударов, большинство из которых пришлись в руки его соперника, защищающегося довольно пассивно. Судья мог бы остановить бой, но предпочёл дать шанс упорно державшемуся Родригесу.

Почти минуту Родригес принимал попадания, после чего сумел подняться. Едва очутившись на ногах, Даниэль тут же отправил Гранта на канвас коротким, но мощным ударом. Оглушённый ветеран вскочил и начал осторожно двигаться вдоль сетки, вид у него был потерянный. Родригес неторопливо наступал, поджидая возможность для решающего удара. Вскоре Даниэль добился своего, снова уложив Гранта левым боковым. Повторять ошибку противника татуированный спортсмен не стал, уверенно завершив бой жёстким добиванием. Красивая победа, за которую Родригесу отчасти стоит поблагодарить рефери, не ставшего торопиться с остановкой.

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В интервью после поединка Родригес рассказал, что его нокдаун действительно был тяжёлым: «Это было невероятно. Когда я оказался в нокдауне, всё начало двигаться «вспышками», я не понимал, что происходит. Я слышал, что мне говорит рефери и стремился сделать всё, что в моих силах. Мне всё-таки удалось выбраться, после чего я уже не мог проиграть Гранту. Три победы подряд в UFC? Я постоянно работаю над собой, мой уровень растёт с каждым днём. Мой тренерский штаб делает важную работу. Хочу получить большой бой».