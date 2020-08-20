Нокаутировал соперников и не боится Макгрегора. Марк Годдард — топ-судья UFC. Видео

Судьи в смешанных единоборствах, как и в других видах спорта, почти всегда остаются на втором плане. Если про рефери начинают много говорить, значит, он наверняка допустил сомнительное решение. Однако в судейском корпусе ММА есть звёзды, которых хорошо знает в лицо каждый любитель спорта. Большой Джон Маккарти, Херб Дин, Дэн Мираглиотта – великие имена, чьё приглашение автоматически повышает статус турнира. В этом же списке находится Марк Годдард – габаритный и очень хладнокровный рефери, которого в последнее время буквально преследуют недовольные его работой бойцы.

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В молодости Годдард не имел никакого желания становиться рефери. Крупный и спортивный парень несколько лет занимался джиу-джитсу и боксом, что в результате привело его в ММА, где правила тогда сильно отличались от нынешних. 16 ноября 2002 года Марк провёл первый профессиональный поединок, поймав на удушающий приём Грега Стэффорда. Следом случились ещё две победы, но потом дела не заладились: Годдард дважды подряд без шансов проиграл великану Джеймсу Томпсону, которого потом нокаутировал Александр Емельяненко.

В 2004 году британец получил серьёзную травму и абсолютно случайно попробовал себя в новом амплуа. Одному из друзей Годдарда понадобился рефери для организованного им любительского турнира, и Марк принял предложение. Бойцовский опыт помог дебютанту качественно отработать, и вскоре Годдард стал всё чаще работать рефери. Поначалу не хватало эмоций: «Когда дерёшься, это напряжение и травмы, которые остаются с тобой месяцами. Несколько месяцев ты засыпаешь и просыпаешься, держа в голове будущего соперника. В работе рефери ничего подобного нет. Это просто обыкновенная работа».



Параллельно Марк продолжал выступать как боец в различных промоушенах средней руки. Годдард побеждал примерно в 50% случаев и обладал отчаянным характером: ни один из его 14 поединков не прошёл всю дистанцию. Выступавший в полутяжёлом и тяжёлом весах спортсмен любил смело «зарубиться», хотя отлично владел и навыками работы в партере. Из трёх последних боёв Марк выиграл два и один свёл вничью. Казалось, что карьера идёт на взлёт, но спортсмена доконали травмы. С 2008 года Годдард не дерётся как профессионал, зато несколько лет назад выиграл Открытый чемпионат Британии по джиу-джитсу сразу в двух весовых категориях.

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Главное качество Годдарда как рефери – максимальное хладнокровие. Для его профессии лишние эмоции недопустимы, но Марк порой выглядит как настоящая ледяная скала. За карьеру он отработал тысячи поединков и сотни турниров, где нередко оказывался в ситуациях, близких к экстремальным. Особенно непросто рефери работать в Бразилии: «В Британии толпа может быть раскалённой, но бразильцы просто входят в животную ярость. Как на бразильском футболе, в толпе фанатов. Когда я сужу бой условного Жозе Альдо или Андерсона Силвы, мне нужно помнить, что на родине к ним относятся, как к богам. А если ты в Бразилии судишь местных богов, ошибки недопустимы».



Огромный опыт и крепкие нервы не страхуют от ошибок, которые бывают в работе любого рефери. Однако Годдард всегда готов признать свою неправоту и извиниться. В заключительном бою трилогии Миочич – Кормье рефери не заметил запрещённый удар пальцами в глаз ДиСи. После боя Годдард серьёзно переживал: «Если вы принимаете похвалу, то должны и признавать ошибки. Это доказательство того, что вы слушаете, что вы честны и что вы стараетесь стать лучше. Сразу же после поединка, когда я увидел повтор, извинился перед Даниэлем Кормье и его командой. Мне жаль, что так произошло».



Годдард всегда акцентирует внимание на здоровье спортсменов. Рефери считает, что сомнения в остановке боя нужно отметать, если спортсмену грозят тяжёлые травмы: «Здоровье – главное, что есть у любого человека. Рефери должен понимать, что пришёл не смотреть поединок. Он должен «читать» бой. Что происходит сейчас? Что происходило до этого? Не грозит ли бойцу травма? Должен ли я подойти поближе? Вот как нужно думать. У рефери должен быть ясный ум — опоздаешь на секунду, и тебя хотят казнить. На секунду поторопишься — и результат будет тем же».

Скандалов в карьере Годдарда было немало. Самым громким стал его конфликт с Конором Макгрегором, когда рефери не побоялся вытолкнуть из клетки ирландца, летевшего поздравлять друга с победой. Разгневанный Конор даже ударил одного из организаторов турнира, осыпав Марка угрозами. Рефери воспринял происходящее стоически и при разбирательствах не настаивал на наказании Макгрегора. Годдард на своём судейском веку повидал слишком много угроз, чтобы на них реагировать. Совсем недавно российский боец Роман Богатов в «Твиттере» обещал рефери «встретить его вне октагона». Впрочем, сторона спортсмена поспешила назвать аккаунт фейковым.

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Хотел избить Годдарда и скандально известный Колби Ковингтон, но дальше всех зашёл Ахмед Аль-Дармаки. После выигранного боя уроженец ОАЭ не хотел снимать захват с соперника и вскипел, когда его руки расцепил рефери. Вскочивший спортсмен несколько раз толкнул Марка, начал выкрикивать оскорбления и схватил за майку. Казалось, что сейчас начнётся драка, но Годдард спокойно и методично продолжал увещевать Аль-Дармаки. После того как тот немного успокоился, рефери безжалостно и справедливо дисквалифицировал Аль-Дармаки за неподобающее поведение. В этом весь Годдард.



Если вы тоже захотели стать рефери ММА, вот вам основные принципы от Марка: «Нужно вдоль и поперёк знать свой вид спорта. Бойцовский опыт при этом вовсе не обязателен. Я знаю тысячу бойцов, из которых получились бы отвратительные рефери. Тут важны другие качества: предельное внимание к деталям, целостность, уверенность. Я крайне прагматичен. В октагоне есть только чёрное или белое, серые зоны мне не нравятся. Если вы хотите стать рефери, то вам точно нужна решительность. Как только вы приняли решение, вы не можете сомневаться. Вам нужно, чтобы эти люди вас уважали, а в спорте уважение и репутация наживаются десятилетиями. Доверяйте себе и много работайте».