Удар Оверима согнул гиганта Леснара пополам. Зачем реслеры идут в ММА?

В ночь с 5 на 6 сентября в Лас-Вегасе (штат Невада, США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 176. В его главном событии выступил 40-летний Алистар Оверим, который по-прежнему надеется включиться в борьбу за титул. Противостоять ему будет 29-летний бразилец Аугусто Сакаи, который пока ещё не проигрывал в лучшей лиге мира.

Очередная схватка Разрушителя заставила нас вспомнить о его блестящих победах. И тут же, словно по мановению волшебной палочки, о себе напомнил и экс-чемпион UFC Брок Леснар, который в свои 43 года может вернуться в промоушен. Это в свою очередь пробудило в памяти очную дуэль Оверима и Леснара.

Тот бой состоялся в уже далёком 2011 году. Для Алистара декабрьский вечер в Лас-Вегасе был дебютным в UFC. В сильнейший промоушен мира он пришёл в статусе готовой звезды, имея за плечами победы над Витором Белфортом, Фабрисиу Вердумом, Марком Хантом и другими звёздами.

Права на видео принадлежат UFC, посмотреть ролик можно на YouTube-канале UFC.

Что касается Леснара, то для Брока эта схватка во многом должна была стать определяющей. Он выходил в клетку после тяжёлого поражения от Кейна Веласкеса и потери титула. И именно результат боя с Оверимом должен был определить, вернётся ли Брок в число претендентов на пояс или будет медленно, но верно скатываться в низы рейтинга.

Бойцы начали схватку осторожно, отдавая предпочтение разведке. Первым активные действия попытался предпринять Леснар, но его размашистые удары были слишком видны и Оверим легко от них ушёл. Через несколько секунд американец попробовал совершить захват ноги Разрушителя, но тот вышел из неприятного положения.

Вскоре в работу включился и Оверим. Нидерландец бил коленями и теснил Леснара к клетке, что явно доставляло тому дискомфорт. Брок начал много пропускать и выглядел растерянно. Оверим же напротив, кажется поймал кураж. В середине раунда Разрушитель донёс до цели ещё один удар коленом. Вслед за этим Оверим пробил несколько раз руками. Немного сбавив темп и, выйдя на удобную для себя дистанцию, Алистар пробил мидл-кик в область печени. На мгновение показалось, что Брок выдержал мощную атаку, но буквально через полсекунды в приступе боли согнулся пополам. Соперник мгновенно воспользовался моментом, пойдя на добивание. Несколько секунд Леснар пытался прятаться за блоком. В дело быстро вмешался рефери, вовремя остановив то, что приобретало вид откровенного избиения.

Таким образом, Оверим начал карьеру в UFC с эффектной победы. С той поры он записал в послужной список ещё 17 боёв, победив в 10 из них. Спортсмен по-прежнему надеется побороться за титул UFC и для начала ему нудно пройти барьер в лице Аугусто Сакаи.

Что касается Леснара, то после разгромного поражения он объявил о завершении карьеры. Затем он вернулся в UFC в 2016 году. Тогда он победил Марка Ханта, но вскоре бой был признан несостоявшимся из-за положительной допинг-пробы Леснара. С тех пор он не бился под эгидой

UFC, выступая в рестлинг-промоушене WWE, который больше напоминает фрик-шоу, чем что-то, относящееся к единоборствам.

Буквально несколько дней назад в СМИ появилась информация, что вскоре Леснар снова может появиться в UFC. Глава лиги Дана Уайт уже выразил готовность организовать схватку Брока с экс-чемпионом лиги в полутяжёлом весе Джоном Джонсом. Что же, посмотрим, вернётся ли Чудовищный в лигу. А пока будем следить за очередным боем его обидчика Оверима.