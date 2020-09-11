Хотел забрать концовку – получил в челюсть. Дуду нокаутировали за секунду до гонга. Видео

Промоушен Bellator стремится не отставать от главных конкурентов из UFC в плане частоты проведения турниров. 12 и 13 сентября под эгидой организации пройдут сразу два бойцовских вечера, где будет присутствовать немало достойных спортсменов. Главным поединком Bellator 246 будет встреча Хуана Арчулеты и Патрика Микса, которые будут драться за пояс легчайшего веса. Арчулета по прозвищу Испанец проиграл лишь однажды за последние пять лет, его оппонент является непобеждённым бойцом с рекордом 18-0. Миксу будет сложно защитить свой «нолик» — Арчулета очень хорош, особенно в стойке.

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Имеющий испанские корни американец Арчулета – один из самых успешных бойцов промоушена, перебивший почти всех топ-соперников в своём дивизионе. Остановить Хуана смог только знаменитый Патрисиу Фрейре, одержавший победу судейским решением. Арчулета – ярко выраженный нокаутёр, лишь раз за карьеру выигравший с помощью болевого приёма. Хуан демонстрирует отличную выносливость и пушечные удары руками, действуя максимально зрелищно. В бою против него расслабляться нельзя ни на секунду, о чём мог бы отлично рассказать Эдуардо Дантас.

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide, ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA.

Арчулета встретился с Дантасом 14 июня 2019 года. Опытный бразилец по прозвищу Дуду в предыдущем бое одолел Тоби Мисеча и рассчитывал продлить удачную серию. Впрочем, шансов у Дантаса было немного: Арчулета находился в блестящей форме и легко «укатывал» любых соперников. Уже по итогам первых пяти минут стало заметно, что Испанец бьёт точнее и лучше работает в клинче. Дуду отвечал неплохими встречными попаданиями и не терял надежды, тем более что вторые раунды для него считались коронными.

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Вторая пятиминутка началась с тяжёлых ударов Арчулеты по блоку соперника. После пары минут в клинче бойцы вновь переместились в стойку, где Дантас никак не мог подобрать удобную дистанцию. Зато американец отлично нащупал бреши в обороне Дуду, вскоре отправив того в подобие мини-нокдауна. В ответ Дантас удвоил натиск, попытавшись забрать концовку раунда. На последних секундах раунда бразилец выбросил хай-кик, нанёс неуклюжий удар с левой и пропустил чудовищный по силе хук Арчулеты. Дуду полетел на канвас, оказавшись в глубоком нокауте. На секундомере раунда горела отметка 4.59.

В следующем поединке Арчулета проиграл Фрейре, но быстро реабилитировался уверенной победой над Генри Корралесом. Теперь Арчулета может заполучить чемпионский пояс, за которым гонится уже несколько лет. Дантас после поражения от Испанца был крайне разочарован, отметив, что «напрасно погнался за очками» в концовке раунда. Больше Дуду в октагон не выходил, хотя находится в самом расцвете сил – ему 31.