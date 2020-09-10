После одного удара — сразу в больницу. В UFC появился новый страшный нокаутёр. Видео

В ночь с 12 на 13 сентября мск в Лас-Вегасе пройдёт турнир UFC Fight Night 177. По мнению большинства экспертов, зрителей ждёт один из самых скромных кардов за последний год. Однако в рамках бойцовского вечера всё равно состоится несколько поединков, за которыми стоит последить. Например, в соглавном событии шоу выступит легковес Оттмман Азайтар. 30-летний немецкий спортсмен с марокканскими корнями обладает рекордом 12-0, лишь однажды доведший бой до судейского решения. Азайтар будет драться в рамках UFC всего второй раз, но его поединок уже поставлен в число главных. Такой чести боец удостоен не просто так – марокканский немец обладает сумасшедшим ударом и бьётся максимально зрелищно.

Азайтар дебютировал в UFC 7 сентября 2019 года на знаменитом турнире в Абу-Даби, где бились Хабиб Нурмагомедов и Дастин Порье. Противником Оттмана был финский спортсмен Теэму Пакален, проводивший четвёртую схватку в промоушене. Почти сразу стало ясно, что Теэму будет очень тяжело. Невзирая на преимущество в росте, он никак не мог подобраться на нужную дистанцию. Азайтар же не терял времени, раз за разом пробивая защиту финна могучими попаданиями. Пакален стремился изменить картину боя, пытался делать захваты и пробивать коленями. Но и здесь удача его подводила.

Права на видео принадлежат промоушену UFC. Посмотреть ролик можно в официальном «инстаграме» UFC.

Вскоре Азайтар начал активно прессинговать Пакалена, заставив того отступать. Финн по-прежнему предпринимал робкие попытки провести захват, которые не достигали успеха. Развязка наступила ближе к концу первого раунда. Теэму попробовал пробить джеб, но Азайтар, прочтя манёвр оппонента, умело контратаковал. Разрушительный кросс справа в область виска отправил Пакалена «спать». Финн упал лицом вперёд, что является главным признаком чистого нокаута. Сразу после поединка бойца, у которого мелко дрожали ноги, забрали в больницу, но врачи не обнаружили у финна серьёзных повреждений.



Азайтар за яркое представление был награждён бонусом в размере $ 50 тыс., громко заявив о себе в спортивном мире. Теперь немецкого бойца ждёт опасный соперник из США — Хама Уорти. Что касается Пакалена, то в марте 2020 года его контракт с UFC подошёл к концу. Промоушен хотел предложить бойцу дальнейшее сотрудничество, но Теэму принял решение завязать со смешанными единоборствами. Похоже, Азайтар отбил у Пакалена всю любовь к ММА.