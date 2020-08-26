Чемпион Bellator уверен, что победит Хабиба. Питбуль готов поставить на себя $ 1 млн

Патрисиу Фрейре – один из самых знаменитых бойцов, выступающих под эгидой Bellator. 33-летний бразилец владеет сразу двумя поясами промоушена – в лёгком и полулёгком весах. Недавно в интернете вновь подняли тему о сравнении чемпионов UFC и Bellator, где Фрейре не смог промолчать. Боец по прозвищу Питбуль пообещал разобраться с Алексом Волкановски и Хабибом Нурмагомедовым, являющимися чемпионами UFC в «его» весах. Мало того, бразилец готов поставить $ 1 млн на свою победу. А есть ли у Фрейре шансы против Нурмагомедова?

Хабиб и Тони всё-таки проведут свой «проклятый» бой? Рассказываем, как это возможно Орёл может завершить карьеру долгожданным поединком с Фергюсоном.

Фрейре действительно талантливый боец, имеющий разносторонние навыки. Как и полагается спортсмену из Бразилии, Питбуль великолепно владеет джиу-джитсу, по которому имеет чёрный пояс. Фрейре подходит к работе в партере креативно, имея огромный арсенал болевых и удушающих приёмов. В полном порядке и ударная техника – почти треть побед была достигнута нокаутом. Особенно хороши боковые удары руками, которыми бразилец легко опрокидывает соперников. Три из четырёх поражений Фрейре были судейскими решениями, ещё один раз он проиграл из-за травмы.

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide, ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA.

Звучит неплохо, но у Хабиба есть чем ответить. Главное – статус Нурмагомедова и его соперников. Несмотря на успехи Bellator, организация Даны Уайта по-прежнему с отрывом лучшая в мире. Большинство главных бойцов планеты сражаются в UFC, накапливая бесценный опыт на встречах друг с другом. Три последних соперника Фрейре – Эммануэль Санчес, Майкл Чендлер и Хуан Арчулета. Звучит неплохо, однако не идёт ни в какое сравнение с соперниками Хабиба – Эл Яквинта, Конор Макгрегор и Дастин Порье.



Если оценивать чисто спортивные навыки, то и здесь у Хабиба тотальное преимущество. Борцовская техника Нурмагомедова давно стала притчей во языцех, лезть с ним в борьбу – самоубийственное занятие. Джиу-джитсу Питбуля не поможет против дагестанца, который затянет Фрейре в партер и будет бесконечно обстреливать ударами. Драться в стойке Хабиб вряд ли захочет, но и там он как минимум не уступит бразильцу. Нурмагомедов спокойно работал в стойке против гениального нокаутёра Макгрегора и должен справляться с Питбулем.

Хабиб надеется, что бой с Тони Фергюсоном состоится! Нурмагомедов больше двух часов общался с журналистами. Всё самое интересное — на «Чемпионате».

За Хабиба говорит и разница в габаритах. Нурмагомедов весьма крупный для легковеса, о чём любят упоминать его недруги. Рост россиянина – 178 сантиметров, его потенциальный соперник ниже на целых 13 сантиметров. Аналогичная разница в пользу Хабиба и в длине рук. Как в борьбе, так и в стойке такая разница является едва ли не критической для Фрейре. Конечно, можно вспомнить разницу габаритов Магомеда Исмаилова и Александра Емельяненко, которая не помогла последнему, но здесь совершенно не тот случай.



Если Фрейре хочет потерять миллион долларов, тогда он имеет полное право провести бой с Хабибом Нурмагомедовым. С Алексом Волкановски у бразильца будет больше шансов, но и там перспективы Питбуля весьма сомнительны. Возможно, чемпионы Bellator действительно могут справиться с некоторыми лидерами UFC. Но не с Хабибом Нурмагомедовым.