Экс-чемпион UFC критиковал технику Емельяненко. Фёдор нокаутировал его за 48 секунд. Видео

41-летний Фрэнк Мир подписал контракт с промоушеном Bare Knuckle, где проходят поединки на голых кулаках. Скорее всего, ветеран уже не вернётся в ММА, где построил великолепную карьеру. Американец с русскими корнями – бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, удерживающий несколько рекордов промоушена. В активе Мира есть победы над такими знаменитыми спортсменами как Мирко Филипович, Антониу Силва, Антониу Родриго Ногейра и многими другими. Последние три боя Фрэнк провёл в Bellator, дважды проиграв. Одно из поражений ему нанесла другая легенда ММА – великий Фёдор Емельяненко.
Перед боем с Последним Императором американец пропустил почти два года из-за травм, что не мешало ему считать себя фаворитом. Мир регулярно давал интервью, где критиковал технику своего соперника: «Мне кажется, что у Фёдора просто не получается учиться чему-то новому. Его техника работы у сетки не слишком хороша. У Емельяненко проблемы в технике использования сетки для подъёма из партера, для разворота, для тейкдауна, для ударов. Его база — это самбо, где нет сетки. Он делает много ошибок, которые не повторяют даже любители. Кроме того, его челюсть уже не та, что прежде. Я должен победить». Фёдор по своей традиции никак не отвечал, спокойно тренируясь.
Поединок двух легенд состоялся 28 апреля 2018 года в рамках турнира Bellator 198. Первые десять секунд оппоненты присматривались друг к другу, после чего Мир резко перешёл в атаку. Американцу удалась отличная двойка, после которой Емельяненко оказался в нокдауне. Фрэнк полетел на добивание, однако Последний Император сумел встать и красивым броском отправить оппонента на канвас. Вскочивший Мир пропустил несколько ударов в стойке и бросился в наступление. Фрэнк выбрасывал размашистые оверхенды в воздух, в ответ получая жёсткие встречные удары. Американца начало «болтать» и после шикарного апперкота Емельяненко экс-чемпион UFC полетел вниз. Фёдор спокойно закончил бой, продлившийся всего 48 секунд.
Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide, ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA.
После поражения американец был многословен, объясняя причины своей неудачи: «Я довольно хорошо контролирую свои эмоции и обычно не допускаю вспышек ярости. Однако, когда меня бросили, а это был действительно высококлассный бросок, я вышел из себя. Бросок не нанёс мне никакого вреда, Фёдор набрал им не слишком много очков. Если бы в тот момент я взял себя в руки, я бы выиграл бой, потому что до этого мне удалось его уронить. Но я перешёл в режим «уличного бойца» и начал лезть вперёд, допустив большую ошибку. Нужно было драться как мастер смешанных единоборств».
После поражения от Емельяненко американец проиграл Хави Айяле и победил Роя Нельсона решением судей. Теперь Мир попробует свои силы в драках на голых кулаках. Последний Император дрался ещё трижды: продержался только 35 секунд с Райаном Бейдером, нокаутировал Чела Соннена и Куинтона Джексона. Имя следующего соперника Емельяненко остаётся неизвестным, в числе претендентов – Брок Леснар и Фабрисиу Вердум.
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