Экс-чемпион UFC критиковал технику Емельяненко. Фёдор нокаутировал его за 48 секунд. Видео

41-летний Фрэнк Мир подписал контракт с промоушеном Bare Knuckle, где проходят поединки на голых кулаках. Скорее всего, ветеран уже не вернётся в ММА, где построил великолепную карьеру. Американец с русскими корнями – бывший чемпион UFC в тяжёлом весе, удерживающий несколько рекордов промоушена. В активе Мира есть победы над такими знаменитыми спортсменами как Мирко Филипович, Антониу Силва, Антониу Родриго Ногейра и многими другими. Последние три боя Фрэнк провёл в Bellator, дважды проиграв. Одно из поражений ему нанесла другая легенда ММА – великий Фёдор Емельяненко.

Прозвище Тупица – не помеха. Митрион нокаутировал Фёдора Емельяненко за 74 секунды. Видео Позже американец мощно пробил в пах Сергею Харитонову. Десантника забирали на носилках.

Перед боем с Последним Императором американец пропустил почти два года из-за травм, что не мешало ему считать себя фаворитом. Мир регулярно давал интервью, где критиковал технику своего соперника: «Мне кажется, что у Фёдора просто не получается учиться чему-то новому. Его техника работы у сетки не слишком хороша. У Емельяненко проблемы в технике использования сетки для подъёма из партера, для разворота, для тейкдауна, для ударов. Его база — это самбо, где нет сетки. Он делает много ошибок, которые не повторяют даже любители. Кроме того, его челюсть уже не та, что прежде. Я должен победить». Фёдор по своей традиции никак не отвечал, спокойно тренируясь.

Поединок двух легенд состоялся 28 апреля 2018 года в рамках турнира Bellator 198. Первые десять секунд оппоненты присматривались друг к другу, после чего Мир резко перешёл в атаку. Американцу удалась отличная двойка, после которой Емельяненко оказался в нокдауне. Фрэнк полетел на добивание, однако Последний Император сумел встать и красивым броском отправить оппонента на канвас. Вскочивший Мир пропустил несколько ударов в стойке и бросился в наступление. Фрэнк выбрасывал размашистые оверхенды в воздух, в ответ получая жёсткие встречные удары. Американца начало «болтать» и после шикарного апперкота Емельяненко экс-чемпион UFC полетел вниз. Фёдор спокойно закончил бой, продлившийся всего 48 секунд.

Права на видео принадлежат Bellator Sport Worldwide, ролик можно посмотреть на YouTube-канале BellatorMMA.

После поражения американец был многословен, объясняя причины своей неудачи: «Я довольно хорошо контролирую свои эмоции и обычно не допускаю вспышек ярости. Однако, когда меня бросили, а это был действительно высококлассный бросок, я вышел из себя. Бросок не нанёс мне никакого вреда, Фёдор набрал им не слишком много очков. Если бы в тот момент я взял себя в руки, я бы выиграл бой, потому что до этого мне удалось его уронить. Но я перешёл в режим «уличного бойца» и начал лезть вперёд, допустив большую ошибку. Нужно было драться как мастер смешанных единоборств».

Великая победа Фёдора Емельяненко. Последний Император отомстил за брата. Видео Знаменитый нокаутёр Мирко Кро Коп ничего не смог поделать с россиянином.

После поражения от Емельяненко американец проиграл Хави Айяле и победил Роя Нельсона решением судей. Теперь Мир попробует свои силы в драках на голых кулаках. Последний Император дрался ещё трижды: продержался только 35 секунд с Райаном Бейдером, нокаутировал Чела Соннена и Куинтона Джексона. Имя следующего соперника Емельяненко остаётся неизвестным, в числе претендентов – Брок Леснар и Фабрисиу Вердум.