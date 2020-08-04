Прозвище Тупица – не помеха. Митрион нокаутировал Фёдора Емельяненко за 74 секунды. Видео

7 августа в Коннектикуте состоится турнир Bellator 243, где будет собрано немало достойных бойцов. Вторым по значимости поединком вечера станет встреча харизматичных ветеранов тяжёлого веса – Тимоти Джонсона и Мэтта Митриона. 35-летний бородач Джонсон известен в России в основном своими поражениями от Александра Волкова и Виталия Минакова. Митриона наши болельщики, к сожалению, знают ещё лучше: сравнительно недавно американец устроил сенсацию, нокаутировав великого Фёдора Емельяненко.
24 июня 2017 года в Нью-Йорке проходил турнир Bellator 180, где Последний Император дебютировал в новом для себя промоушене. Емельяненко шёл на серии из пяти выигранных поединков, и от него ждали только победы, тем более что Митрион выглядел не самым опасным соперником. В активе спортсмена с обидным прозвищем Тупица были классные бои, но его послужной список выглядел куда бледнее по сравнению с Емельяненко. Перед поединком Митрион обещал всех удивить, хотя в его заявления вряд ли кто-то верил.
Права на видео принадлежат промоушену Bellator. Посмотреть ролик можно в официальном аккаунте Bellator в YouTube.
Однако Тупица всё же сумел поразить мир смешанных единоборств. Поединок начался с аккуратной работы в стойке: спортсмены присматривались друг к другу, стараясь побольше двигаться. Внезапно бойцы нанесли встречные удары и оба повалились на канвас, оказавшись в мини-нокдауне. Митрион вскочил быстрее и начал молотить кулаками по голове поднимавшегося россиянина. Тот не выдержал обстрела и вскоре обмяк, заставив судью остановить бой на отметке в 74 секунды. Митрион не скрывал радости: «Несмотря на то что бой продлился около минуты, я точно могу сказать, что Фёдор был самым лучшим из всех моих соперников. Это самая крупная победа в моей карьере».
Вскоре Митрион вновь вышел драться с другим легендарным российским бойцом. Первый поединок американца с Сергеем Харитоновым продлился только 15 секунд — Мэтт нанёс россиянину случайный, но чудовищно сильный удар ногой в пах. Десантник получил болезненное попадание и так и не сумел прийти в себя, бойца пришлось увезти в больницу. Следует отдать Митриону должное: он несколько раз искренне извинился перед болельщиками и Сергеем, выразив надежду, что они встретятся вновь. Харитонов не отказался.
Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть ролик можно на официальном аккаунте «Матч ТВ» в YouTube.
24 августа 2019 года бойцы сошлись на Bellator 225. Харитонов по традиции не стал осторожничать, с ходу начав ввязываться в размены. Митрион пару раз удачно попал на старте, после чего стал пропускать мощные «плюхи» от россиянина. Дважды после ударов Сергея капа вылетала изо рта Мэтта, из-за чего рефери пришлось сделать американцу замечание. Во втором раунде Харитонов на протяжении минуты чётко перебивал Митриона: после одного из жёстких апперкотов Тупица упал на настил, успев «поймать» головой ещё и колено Сергея. Харитонов нанёс несколько добивающих ударов, оформив победу. 8 августа Митрион попытается «закрыть» своё поражение от россиянина. Но с Тимоти Джонсоном легко не будет.
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