Соперник Зубайры пошёл в спорт, чтобы подавлять гнев. Теперь Хаким свирепствует в UFC

26 сентября в Абу-Даби (ОАЭ) состоится первый за два месяца турнир UFC на «Бойцовском острове». В его карде выступят два россиянина. И если имя Хадиса Ибрагимова пока недостаточно популярно среди болельщиков, то Зубайра Тухугов известен не только среди российских фанатов ММА, но и в США (пусть и благодаря скандалу с Конором Макгрегором).



Соперником Тухугова станет представитель Канады Хаким Даводу, который проведёт шестой поединок в лучшей лиге мира. Жизнь Хакима складывалась очень непросто.

Будущий боец UFC появился на свет в 1991 году в Калгари (провинция Альберта, Канада) в семье нигерийки и выходца с Ямайки. Хаким родился, когда его матери было всего 14 лет, что уже само по себе удивляет. Когда мальчику было 6 лет, его отца депортировали на родину, так что ещё совсем молодой девушке пришлось воспитывать Даводу в одиночку. Судя по всему, это получалось у неё не лучшим образом. Очень быстро Хаким стал ребёнком улицы, а его детство вряд ли можно назвать счастливым.



В 14 лет он был помещён под стражу в центр содержания несовершеннолетних. Это не возымело желаемого эффекта, и проблемы трудного подростка никуда не делись. Тогда один из адвокатов Даводу посоветовал ему начать заниматься муай-тай, по задумке, это должно было помочь научиться подавлять гнев. В итоге в возрасте 16 лет Хаким решил изменить свою жизнь.



«Я поучаствовал во многих уличных драках. У меня есть понимание этого, но, придя в зал, не знал многого. Я был слеп. На мой взгляд, я прибавлял не очень быстро. Хотя другие так не считали», — говорит Хаким.



Как бы то ни было, уже через три года Даводу стал выступать на высоком уровне в боях по муай-тай и кикбоксингу. В любителях его рекорд составил 42 победы при 5 поражениях, а в профессиональном кикбоксинге всё сложилось и вовсе идеально – 9 побед (6 нокаутов) в 9 боях. Достижения юного паренька не упускали из виду менеджеры различных промоушенов ММА, и вскоре Хакиму предложили попробовать силы в смешанных единоборствах.



В 2014 году боец дебютировал в лиге WSOF (нынешней PFL), в которой, кстати, сделал себе имя и Джастин Гэтжи. И Даводу проявил себя сразу. Серия из пяти досрочных побед была остановлена лишь Маратом Магомедовым в декабре 2015 года, та встреча завершилась вничью. Впрочем, уже в реванше Хаким нокаутировал россиянина, нанеся тому первое поражение в карьере. Далее была победа над Стивеном Сайлером. Стремительное восхождение в мире ММА привело к закономерному подписанию контракта с UFC.

Здесь Хакима ожидал холодный душ. В первом же бою в лучшей лиге мира он проиграл удушающим приёмом уже на 39-й секунде поединка с Дэнни Хенри. Быть может, не каждый боец восстановился бы после такого удара по репутации, но только не Даводи, выросший в суровом окружении трудных подростков.



В дальнейшем он одержал четыре победы кряду, последняя из которых случилась над Хулио Арсе на турнире UFC 244 в ноябре минувшего года. Ну а самый яркий успех в UFC Хаким праздновал в июле 2019 года. Тогда на турнире UFC 240 он встретился с новобранцем лиги Ёсинори Хоре. На протяжении всего поединка он владел преимуществом, а в заключительной пятиминутке просто тотально доминировал в клетке Хаким разбивал соперника ударами на любой вкус, донося до цели локти, умело орудуя коленями и классическими прямыми ударами. Кульминацией же стал мощнейший хед-кик слева, который отправил японца на канвас и заставил рефери остановить одностороннее избиение. Казалось, что Даводу готов провести после этого ещё несколько раундов, настолько мощно и свежо он выглядел.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть в официальном аккаунте UFC в «Инстаграме».

Подводя итог, остаётся сказать, что Тухугову предстоит встреча с опаснейшим бойцом, который классно работает в стойке, а любые поползновения перевести схватку в партер пресекает мощными ударами коленями. Так что будем надеяться, что Хабиб и команда Орла подготовили Зубайру к UFC 253 на все 100%, ведь россиянину в любом случае придётся непросто.