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Люк Рокхолд предложил провести гран-при в лиге Karate Combat с участием экс-чемпионов UFC

Люк Рокхолд предложил провести гран-при в лиге Karate Combat с участием экс-чемпионов UFC
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Бывший обладатель титула UFC в среднем дивизионе американец Люк Рокхолд заявил, что у него есть идея провести гран-при в рамках турнира Karate Combat с участием экс-чемпионов UFC.

«Да, это будет гран-при Karate Combat с участием четырёх человек. Это буду я, Андерсон Силва, Майкл Биспинг и Лиото Мачида», — приводит слова Рокхолда портал Yahoo Sports.

Напомним, 20 апреля Люк Рокхолд дебютировал в лиге Karate Combat, победив нокаутом ветерана ММА Джо Шиллинга. После Рокхолд бросил вызов Лиото Мачиде.

Люк Рокхолд завоевал пояс чемпиона UFC на турнире UFC 194 в бою с Крисом Уайдманом. Однако уже в следующем поединке, который состоялся на турнире UFC 199, он потерял пояс в реванше с Майклом Биспингом. Британец победил нокаутом в первом раунде.

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