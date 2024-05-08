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Экс-бойца Hadrcore Ибрагима Исламова задержали в Москве по уголовной статье

Экс-бойца Hadrcore Ибрагима Исламова задержали в Москве по уголовной статье
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Бывшего бойца лиги Hadrcore Ибрагима Исламова задержали в Москве. Ранее сообщалось, что спортсмен стал участником ДТП в Санкт-Петербурге, когда на арендованном Porsche Cayenne врезался в ограждение Троицкого моста, после чего скрылся с места происшествия. Как информирует телеграм-канал «Mash на Мойке», против Исламова возбудили уголовное дело о действиях, угрожающих безопасной эксплуатации транспорта.

По сведениям источника, Ибрагим был вычислен в столице благодаря системе слежения.

Бывшего бойца Hadrcore Ибрагима Исламова задержали в Москве:

Недавно сообщалось, что Исламов должен провести поединок с Яковом Букиным. Спортсмены должны сразиться 23 мая в Тольятти на турнире Ural FC 7 по правилам К1.

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