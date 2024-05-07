Александр Пантожа сказал, с кем мечтает провести бой по правилам ММА

Действующий обладатель титула UFC в наилегчайшем весе Александр Пантожа рассказал, что мечтает подраться с бывшим чемпионом UFC в 57 кг Деметриусом Джонсоном.

«Это моя мечта. Мне не нравится говорить, что у меня есть мечты, поскольку мне хочется испытать всё в этой жизни. По мне лучше жить, чем мечтать. Но если я о чём-то и мечтаю, так это о том, чтобы сразиться с Деметриусом Джонсоном. У меня к нему глубокое уважение. Если он не захочет драться со мной на профессиональном уровне, то, возможно, я пойду в спортзал и потренируюсь с ним, проведу жёсткий спарринг», — приводит слова Пантожи портал MMA Fighting.

Ранее Деметриус Джонсон рассказал, кто из топовых бойцов UFC способен победить Александра Пантожу.