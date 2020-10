Лучший боец октября в Bellator. Мусаси нацелился на титул Немкова

«Чемпионат» открывает новую рубрику, в которой мы будем подводить ежемесячные итоги событий в Bellator. Традиционными станет выявление лучшего бойца месяца и лучшего нокаута/финиша. В первом материале мы расскажем вам о бойцах, отлично проявивших себя в октябре.

Десятый месяц года стал весьма насыщенным и плодотворным на события месяцем для одного из ведущих промоушенов мира смешанных единоборств Bellator. За это время было проведено шесть турниров. Причём, 10 октября в Париже произошло историческое событие в истории ММА. До этого во Франции смешанные единоборства были официально запрещены. И именно промоушен Скотта Кокера стал пионером турниров по смешанным единоборствам в этой стране. Мало того, Bellator подарил французским поклонникам ММА сразу два ивента в этот день.



Определять лучших среди бойцов разных весовых категорий дело не очень простое и благодарное. Но сегодня мы представим подопечных промоушена Bellator, которые, на наш взгляд, наиболее ярко и убедительно проявили себя в октябре.



Уже в первый день уходящего месяца лига Скотта Кокера устроила турнир Bellator 247: Jackson vs. Kielholtz в итальянском Милане. И в главном его бою 31-летняя нидерландская представительница наилегчайшего веса Дениз Килхольц одержала яркую досрочную победу уже в первом раунде. Одиночным левым боковым она свалила англичанку Кэйт Джексон на канвас, а резвое добивание в её исполнении благоразумно остановил рефери.



Эффектно проявил себя в главном бою проходившего 3 октября там же в Милане турнира Bellator ES 9: Gallagher vs. Ellenor и амбициозный 24-летний ирландский боец легчайшего веса Джеймс Галлахер, который после долгого доминирования в партере так и не позволил вырваться из захвата со спины англичанину Каллуму Элленору, победив его удушающим приёмом уже в стартовой пятиминутке. После такой убедительной победы Галлахер определил свою главную цель – получение боя против действующего чемпиона организации в этом дивизионе Хуана Арчулеты.

В главном поединке вечера парижского турнира 10 октября Bellator 248: MVP vs. Houston очередной перформанс в своём исполнении представил 33-летний Майкл Пэйдж по прозвищу Веном, который проводил бой против шотландца Росса Хьюстона. Этот импозантный боец с великолепной пластикой и жёсткими ударами всегда привлекает внимание публики. Правда, некоторая её часть относится к нему негативно из-за того, что он иногда подначивает и унижает оппонентов прямо во время боёв.



На этот раз Веном легко и элегантно передвигался в своей неподражаемой манере, нанося неожиданные точные удары. Пэйдж не только переигрывал и перебивал оппонента в стойке, но и умело действовал в партере. В итоге этот колоритный чернокожий боец добыл очередную уверенную победу единогласным решением судей.



Одним из главных претендентов на звание лучшего бойца месяца в Bellator можно назвать 35-летнего американского тяжеловеса Тимоти Джонсона, который в главном бою состоявшегося 10 октября в Париже турнира Bellator ES 10: Kongo vs. Johnson 2 сумел взять реванш у нокаутировавшего его два года назад француза Чейка Конго.



Несмотря на 45-летний возраст, Конго в линиях букмекерских контор шёл фаворитом рематча. Однако Тимоти Джонсон сумел лишить своего матёрого оппонента его козырей, не дать себя потрясти и нокаутировать, как это произошло в их первой встрече, и в итоге одержал победу раздельным решением судей. Таким образом, Конго проиграл впервые за пять с лишним лет (с февраля 2015 года).



Ну, а лучшим бойцом месяца мы всё же определим 36-летнего представителя Нидерландов Гегарда Мусаси, который в главном бою юбилейного турнира Bellator 250: Mousasi vs. Lima, проходившего 30 октября в американском Анкасвилле, одолел единогласным решением судей бразильца Дугласа Лиму и вернул себе титул чемпиона Bellator в среднем весе.



Именитый уроженец Ирана армянского происхождения летом прошлого года утратил звание чемпиона, уступив американцу Рафаэлю Ловато, который впоследствии завершил карьеру из-за проблем со здоровьем. Лима же хотел присоединить к имеющемуся у него титулу в полусреднем весе чемпионский пояс в следующем дивизионе.



Не очень большим, но фаворитом схватки считался Мусаси. Однако многие затруднялись однозначно предсказать победу кому-то из этих двух универсальных бойцов. Гегард обладает сравнительно большим опытом, но у него уже наметились небольшие признаки бойцовского старения. Тем не менее Мусаси сумел контролировать ход боя на большей части его дистанции.

В концовке заключительного раунда Гегард поставил жирную точку в вопросе, кто из них лучше, когда сумел прибравшего было инициативу к своим рукам Лиму перевести в партер и удерживать его в нём на протяжении полутора минут до самого финального гонга. В итоге Мусаси одержал победу единогласным решением судей со счётом 48:47, 49:46, 49:46.



В послематчевом интервью Гегард высоко оценил выигрыш у Лимы, включив его в топ-3 среди всех своих многочисленных побед, и заявил, что не хотел тратить много энергии на тейкдауны, поэтому делал ровно столько, сколько было необходимо для успешного окончания боя.



А Скотт Кокер уже рассматривает планы организации боёв Мусаси в полутяжёлом весе. Глава Bellator утверждает, что если Гегард захочет покорить более тяжёлый дивизион, то он готов организовать ему схватки с Райаном Бейдером, Кори Андерсоном и в конечном итоге – с действующим чемпионом среди полутяжей Вадимом Немковым.