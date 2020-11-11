«Хочу быть новой Рондой Роузи». На смену мощным чемпионкам UFC идёт хрупкая красавица

В ночь на 11 ноября по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) прошёл очередной турнир претендентов на подписание контрактов с UFC – Dana White Contender Series. На этот раз лишь один из пяти поединков завершился нокаутом, и, что удивительно, случилось это в противостоянии представительниц минимальной весовой категории у женщин. За место в UFC бились обладательница чёрного пояса дзюдо Луана Пинейро и Стефани Фраусто, сестра экс-чемпионки Bellator Зойлы Фраусто.

Девушки аккуратно проводили стартовый отрезок схватки. Стефани беспокоила соперницу лоу-киками и время от времени пыталась донести до неё даже хай-кики. Пинейро же хорошо двигалась на ногах, работала в стойке и, к удивлению, не применяла навыков дзюдо.

Видео можно посмотреть на странице «Инстаграм» в UFC. Права на видео принадлежат UFC.

В целом раунд смотрелся равным, но в середине первой пятиминутки Луана неожиданно взорвалась. Уклонившись от атаки соперницы, она перешла в наступление. Связка боковых ударов отправила Фраусто на канвас, а добить ошеломлённую соперницу было делом техники.



Пинейро получила свой контракт, а после заявила, что хотела бы стать Рондой Роузи, которая фактически и раскрутила женский сегмент UFC и долгое время была лицом промоушена, по крайней мере в его женской части. Цель амбициозная, но глядя на Луану, у неё есть всё, чтобы добиться её выполнения.



Бразильянка обладает великолепным мастерством, яркой внешностью и достаточно лёгким характером. По крайней мере, в общении с прессой девушка очень проста. Попробуем разобрать все эти составляющие.



Как уже говорилось, свой путь в спорте она начинала в дзюдо и на этом поприще добилась больших успехов. Чёрный пояс – высота, которая даётся далеко не каждому человеку. Луана признаётся, что для неё эта дисциплина даже больше, чем просто вид спорта.

«Дзюдо всегда было моей сущностью. Не только как для спортсмена, но и как для человека. Это философия. Я всегда извлекала уроки из работы на матах. Я перешла в другой вид спорта, но моя мечта всё та же – доминировать и быть лучшей», — говорила девушка после перехода в ММА.

К слову, переход в смешанные единоборства случился только в 2016 году. Сначала Луана билась в бразильских лигах, а в 2018 году дебютировала в ближневосточной лиге Brave CF. Её поединок с Элайн Лил стал лишь вторым женским в истории промоушена. А сама Пинейро стала первой бразильянкой в истории лиги. Та встреча завершилась победой нашей героини в первом раунде.

Далее были ещё две досрочные победы в первом раунде в этом же промоушене. Достигнув рекорда в 7 побед в 8 встречах в ММА, девушка решила задаться новой целью и попасть в UFC. Именно так она и проложила путь в лигу Даны Уайта и теперь будет сотрясать минимальный дивизион, где пока правит Чжан Вэйли.

О том, что со временем девушка может пробиться в топ рейтинга, говорит и то, что она постоянно тренирует работу в стойке и борьбе, не ленится работать с железом, и не зацикливается исключительно на дзюдо. Так что разговоры о перспективе Луаны не преувеличены.

Наверное, это покажется немного прямолинейным и грубым высказыванием, но женский сегмент UFC давно нуждается в ком-то большем, нежели просто мощном бойце или прекрасной Барби. В последние годы в промоушене в этом плане нет идеального баланса. Мы видели или таких спортсменок, как Пейдж Ванзант, которая, безусловно, яркая, но чьи спортивные достижения оставляли желать лучшего, или таких бойцов, как Джессика Андраде, Роуз Намаюнас или Аманда Нуньес, которые кажется иногда просто хотят быть похожими на мужчин.

С приходом в лигу такой спортсменки, как Пинейро, рядовой зритель увидит не просто качественного бойца, но и девушку с яркой внешностью. Не будем лукавить, следить за её боями будет вдвойне приятнее. А чтобы убедиться в этом, предлагаем вам посмотреть ещё несколько фото с её страницы в «Инстаграме».

Ну а напоследок пожелаем Луане добиться цели и действительно доминировать в UFC. Таких бойцов лиге не хватает.