Потушил сопернику свет за 18 секунд, а потом побежал за табуреткой для него. Видео

В ожидании главного поединка предстоящего турнира UFC Fight Night 184, который пройдёт 16 января на «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ), стоит не прозевать другие интересные противостояния. Хотя в ММА закончиться ярко и неожиданно всегда может любой бой, всё же в некоторых случаях эта вероятность в разы больше. Один из таких – поединок между американцем Филом Хоусом по прозвищу Мегатрон и французом дагестанского происхождения Нассурдином Имавовым.

Оба парня имеют одинаковые результаты: по 9 побед и по 2 поражения. Для обоих этот бой будет вторым в лиге. Однако Хоусу удалось дебютировать более громко. Во-первых, парень дрался на главном турнире ушедшего года – UFC 254, в одном карде с Хабибом Нурмагомедовым и Джастином Гэтжи. Во-вторых, чтобы финишировать непобеждённого австралийца Джейкоба Малкуна, ему понадобилось всего 18 секунд. Причём все победы Хоуса – досрочные. Парень не стал нарушать традиции и на этот раз.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC в «Инстаграме».

Хоус сразу занял центр октагона и начал поддавливать соперника к сетке. Малкуну только и оставалось, что защищаться и пытаться уйти. Но тщетно. Первое же попадание пошатнуло австралийца. Мегатрон не стал медлить и тут же нанёс ещё несколько жёстких ударов. Малкун рухнул на канвас без сознания. Бойца ещё долго приводили в чувство. Его обидчик, между прочим, успел и отпраздновать победу и подойти к оппоненту, чтобы справиться о его состоянии. Хоус даже хотел принести для Малкуна табуретку, но член команды UFC оказался ближе к ней и сделал это за бойца.

Нокаут Мегатрона оценили не только зрители, но и многие бойцы. В комментариях под публикацией Майкл Чендлер заявил, что этот парень действительно проблема. Что ж, в среднем весе, где и выступает Хоус, таких «проблем» предостаточно, особенно в топ-10. Если парень продолжит в том же духе, будет очень интересно понаблюдать за его борьбой за звание главной проблемы дивизиона.