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Шейн Мозли оценил шансы Мунгии в бою с Канело

Шейн Мозли оценил шансы Мунгии в бою с Канело
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Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях и член Зала славы американец Шейн Мозли высказался о предстоящем поединке за звание абсолютного чемпиона во втором среднем весе (до 76,2 кг) между мексиканцами Саулем Альваресом (60-2-2, 39 KO) и Хайме Мунгией (43-0, 34 KO).

«Канело способен провести ещё много боёв. Ему всего 33 года. В 46 лет я ещё выступал, так что с ним всё будет в порядке. Мунгия хорош. Бой получится интересным. Не могу дождаться, думаю, это будет зрелищно.

Сильные стороны Канело? Скорость и контратака. Он очень быстр и знает, когда бить. Он отлично понимает бокс. Мунгия – воин, и ему нравится драться. Он высокий, длиннорукий и обладает хорошей скоростью и силой, с ним тяжело драться. Я всегда считал его интересным.

Я отдаю предпочтение Канело, у него больше опыта, но я считаю, что Мунгия доставит ему кое-какие проблемы», — цитирует Мозли издание BoxingScene.

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