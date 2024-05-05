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Александр Волкановски оценил вероятность четвёртого боя с Максом Холлоуэем

Александр Волкановски оценил вероятность четвёртого боя с Максом Холлоуэем
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Экс-чемпион UFC в полулёгком весе австралиец Александр Волкановски готов провести четвёртый бой с обладателем титула BMF американцем Максом Холлоуэем.

«Стал бы я драться с Максом Холлоуэем в четвёртый раз? Что ж, теперь, когда у него есть титул BMF, нам, возможно, придётся это сделать. Я всегда думал: «Как бы нам провести четвёртый бой?» Но то, что у него есть сейчас пояс, даёт повод для рассуждений на эту тему. Пояс BMF — это то, к чему я раньше не прикасался. Может быть, мы сможем это сделать», — приводит слова Волкановски портал Low Kick MMA.

Напомним, Волкановски и Холлоуэй встречались в октагоне трижды. Все три боя завершились победой Волкановски. Последний раз они проводили поединок на турнире UFC 276, который завершился победой Александра единогласным решением судей.

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