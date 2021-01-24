«Конор! Сюрприз, сюрприз!» Чендлер уничтожил соперника в первом бою в UFC

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир UFC 257. Со-главное событие было не менее важным для определения будущего претендента на пояс в лёгком дивизионе. Ранее непобеждённый чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что он намерен посмотреть два последних боя турнира и, если кто-то из участников впечатлит его, он якобы может изменить своё решение и вернуться в октагон.

Что ж, теперь ему точно есть на кого обратить внимание. Экс-чемпион Bellator Майкл Чендлер брутально нокаутировал шестого номера рейтинга Дэна Хукера в первом раунде в своём дебютном поединке в UFC и не оставил сомнений в том, что он достоин находиться как минимум среди элиты дивизиона.

Права на видео принадлежат UFC. Ролик можно посмотреть на странице UFC Arab в «Твиттере».

Сначала оба бойца осторожничали, присматриваясь друг к другу. Хукер больше старался бить ногами, Чендлер работал на руках. Ко второй минуте Железный начал понемногу поддавливать Хукера. Палач начал пятиться назад, и на отходе Чендлер резко выбросил свою левую руку. Хукер упал на канвас, а Железный стремительно начал его добивать. Рефери остановил поединок через две минуты и тридцать секунд после его начала.



До поединка Майкл Чендлер говорил, что он собирается впечатлять не Хабиба, а своих фанатов. Однако в интервью после боя о чемпионе он всё же вспомнил. «Хабиб, если тебе нужен хороший соперник для тридцатого боя, ты знаешь, с кем это можно сделать! Попробуй побить меня, если, конечно, сможешь!». Обратился он и к Дастину Порье, и, конечно, к Конору Макгрегору. «Конор, сюрприз, сюрприз!», – кричал обезумевший от победы Чендлер. Речь бойца выглядела заготовленной, но это говорит лишь о том, что Железный отлично выполнил свой план на бой.