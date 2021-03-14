«Люди с мозгами видят разницу». Пётр Ян ищет правду, Стерлинг – дерзит в «Твиттере»

Андерс критиковал неделю назад русского чемпиона, а сейчас исполнил точно такой же удар. И это сошло ему с рук!

Прошедший в ночь на 14 марта мск в Лас-Вегасе (штат Невада, США) турнир UFC Fight Night 187 запомнится болельщикам прежде всего двумя признанными несостоявшимися боями. В главном событии вечера Леон Эдвардс попал пальцем в глаз Белалу Мухаммаду, и последний не смог продолжить поединок. А в первом бою главного карда Эрик Андерс нанёс запрещённый удар коленом в голову Даррену Стюарту.

Петра Яна цинично «ограбили»? Судьи UFC простили американцу такое же нарушение Неделю назад у русского чемпиона наглым образом отобрали пояс, сейчас же сразу два запрещённых удара обошлись без дисквалификации.

Эти ситуации не могли остаться без внимания ММА-общественности, особенно учитывая тот факт, что буквально за неделю до этого Петра Яна за запрещённый удар коленом лишили пояса и объявили Алджэмейна Стерлинга новым чемпионом в легчайшем весе. Естественно, россиянин отреагировал на решение в поединке Андерс – Стюарт и поделился своим возмущением в сториз «Инстаграма».

«Этот бой тоже прошёл в Лас-Вегасе. Его обслуживает та же комиссия. Почему вы принимаете разные решения? У моего соперника даже руки не касались, и дисквалификация! Лишение титула. А здесь бой признан несостоявшимся!» — написал Пётр Ян.

Нелепая ошибка Яна лишила его титула. Пётр дисквалифицирован за запрещённый удар Стерлинг улетел в глубокий нокаут и не смог продолжить бой. Алджамейн плакал и отказался забирать пояс.

Стерлинг также решил высказаться. «Иисус! Ещё одно колено!», – написал он у себя в Твиттере. Кто-то из пользователей решил пошутить и написал, что теперь Стюарт должен стать чемпионом в среднем весе. В ответ Стерлинг выложил гифку с Броком Леснаром, поднимающим два пояса, и подписал: «Добро пожаловать, мистер Стюарт!».

Другой фанат подколол Алджэмейна и прокомментировал: «Но посмотри, он хочет продолжать». Действительно, Стюарт не желал, чтобы бой был остановлен. В ответ Стерлинг написал лишь многозначительное: «Хмм». Поддержать действующего чемпиона вызвался Кевин Холланд, заявивший, что этот удар не идёт ни в какое сравнение с ударом, который получил Стерлинг от Яна. «Люди с мозгами видят разницу», – ответил Алджэмейн.

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Джош Барнетт написал: «Превосходный набор правил», прикрепив видео с ударами коленями, которые использовались в Pride FC. Забавно, что этот промоушен упоминал в своём твите неделю назад сам Эрик Андерс, который упрекнул Яна в том, что он «играет по правилам Pride». После боя между Андерсом и Стюартом Пётр ответил на этот твит эмоджи, выражающим фэйспалм.

Дана Уайт использовал этот же эмоджи, однако отреагировал им на результат поединка между Эдвардсом и Мухаммадом, прикрепив фото тычка в глаз. Относилась ли эта реакция в том числе и к бою между Андерсом и Стюартом, осталось загадкой.