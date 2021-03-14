Петра Яна цинично «ограбили»? Судьи UFC простили американцу такое же нарушение

Неделю назад у русского чемпиона наглым образом отобрали пояс, сейчас же сразу два запрещённых удара обошлись без дисквалификации.

История, которая случилась неделю назад на турнире UFC 259, на этой неделе получила неожиданное продолжение. Напомним, что в третьем по статусу бое одного из самых представительных турниров года, Пётр Ян защищал пояс чемпиона в легчайшем весе в поединке с Алджамейном Стерлингом. За 31 секунду до окончания четвёртого раунда российский боец нанёс запрещённый удар коленом.

Пётр допустил ошибку, не обратив внимание на то, что колено американца находилось на канвасе. Сибиряк ориентировался на положение рук, которые навели его на мысль и том, что соперник пытается подняться. И Ян включил своё колено, прилично зарядив оппоненту в голову. Стерлинг, который к тому моменту уверенно проигрывал бой, рухнул на настил октагона и всем своим видом демонстрировал нежелание продолжать поединок.

Нелепая ошибка Яна лишила его титула. Пётр дисквалифицирован за запрещённый удар Стерлинг улетел в глубокий нокаут и не смог продолжить бой. Алджамейн плакал и отказался забирать пояс.

Никто не спорит, даже сам Пётр, что удар был нанесён в нарушение правил. Но сделано это было без умысла, поскольку действующий чемпион к тому моменту доминировал и идти на осознанную подлость смысла не было никакого. А вот в отношении Алджамейна сомнения появились у многих участников индустрии. Легендарный рефери Джон Маккарти усомнился в искренности поведения американца. Да и многие бойцы не одобрили тот факт, что Стерлинг наотрез отказался продолжать поединок.

Закончилось всё максимально неожиданно. Судьи из Атлетической комиссии штата Невада приняли самое жёсткое из всех возможных на тот момент решений. Они выписали Петру дисквалификацию и отдали пояс американскому бойцу. В шоке от такого решения был даже президент UFC Дана Уайт, который заверил на послематчевой пресс-конференции в том, что назначит реванш в самые кратчайшие сроки.

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Прошла неделя и, по какой-то невероятной иронии, уже на следующем турнире UFC случилось аж 2 эпизода с нелегальными ударами. Один из них просто копия ситуации, в которую попал Пётр Ян. И решение представителей той же самой комиссии были совершенно иными. Разберёмся в каждом из эпизодов.

Основной кард открывал бой Эрика Андерса и Даррена Стюарта. За 23 секунды до окончания первого раунда Эрик вёл в счёте по значимым ударам – 43-15. При этом, на протяжении минуты просто избивал своего соперника у сетки. Рефери поединка Хёрб Дин имел основания остановить бой чуть раньше инцидента, но делать этого не стал.

На протяжении минуты Стюарт несколько раз терял равновесие и приседал на колено, затем поднимался и снова опускался на канвас. И вот в одном из таких эпизодов Андерс нанёс удар коленом в голову. Соперник рухнул на настил, потрясение было серьёзное. Но мужественный Даррен уверенно заявлял, что собирается продолжить поединок.

Но приглашённый в октагон врач решил перестраховаться. Он осмотрел бойца, попросил его сделать несколько шагов по прямой линии и по каким-то вторичным признакам принял решение бой остановить. Вопросов к медику нет, здоровье спортсмена – его зона ответственности. Судья мог и раньше всё это прекратить. Но самым интересным было решение. Точнее, отсутствие оного. Ринг анонсер объявил, что решения нет, бой признан не состоявшимся.

Это как раз тот самый вердикт, которого мы ждали неделю назад. Это нормальное решение, которое в полной мере отражает логику событий. Кстати, любопытный момент. Смущённый случившимся Дин, после оглашения вердикта поднял руку Эрика Андерса, видимо чувствуя небольшую долю вины за то, что не остановил бой раньше и лишил бойца заслуженной победы.

Второй эпизод случился в главном бое вечера. Леон Эдвардс дрался с Белалом Мухаммадом, который вышел на замену Хамзату Чимаеву. Поединок третьего номера рейтинга полусреднего веса и 13-го в списке закончился досрочно. Эдвардс дважды в этом бою попадал Мухаммаду пальцем в глаз. В первый раз всё обошлось, бой продолжили. Но со второй попытки Леон сумел-таки нанести Белалу травму, которая не позволила ему продолжить поединок.

Дисквалификация? Да, нисколько. Бой снова признали несостоявшимся. Как такое возможно? Ответ напрашивается сам собой. Пётр Ян – русский чемпион, который весьма раскованно и местами даже вызывающе себя вёл во время подготовки к бою. Проводил он её во Флориде, в легендарном зале American Top Team.

В свободное время Пётр и его друг Денис Лаврентьев откровенно подшучивали над американцами вообще и Алджамейном Стерлингом в частности. И решение о дисквалификации за действие, которое ровно через неделю получит вердикт – No Contest (бой признан несостоявшимся), выглядит как нечто личное в отношении россиянина. Сразу оговоримся, UFC к этому решению отношения не имеет.

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Но Дане Уайту, особенно после сегодняшних событий, следует добиться более прозрачных и понятных правил, на основании которых комиссия принимает свои решения. Когда вердикты судей по идентичным эпизодам имеют настолько кардинальное различие, по неволе задумаешься о том, а не ограбили ли неделю назад нашего парня? И есть прямо устойчивое ощущение, что ограбили, причём самым циничным и наглым образом.