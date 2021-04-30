Мутант ураганом снёс американца. Для победы Феррейре хватило одного удара. Видео

В Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) проходит турнир PFL 2: Макдоналд vs Миллендер. Предварительный кард ивента порадовал даже самых взыскательных поклонников единоборств. Во втором бою россиянин Николай Алексахин сражался со шведом Садибу Су, который ради участия в Гран-при в полусреднем весе спустился на дивизион ниже. Превосходящий Николая в габаритах Су уже во втором раунде перестал справляться с давлением и нанёс нашему атлету травму глаза.
Следующая пара бойцов «отстрелялась» ещё быстрее. Сезар Феррейра выходил на бой против Ника Рёрика в статусе безоговорочного фаворита. Опытнейший 36-летний бразилец на протяжении семи лет выступал в UFC. Звёзд с неба не хватал, но и несколько значимых для него побед одержать сумел. В PFL оказался по «программе» развития, в первую очередь, интереса у поклонников единоборств. И в первом же поединке оправдал этот статус.
За плечами у Сезара был 21 профессиональный поединок, в 13 он одерживал победы, в том числе над Энтони Смитом и Тиаго Сантосом. Его оппонент в 2017 году пытался прорваться в UFC, но проиграл в финале 25-го сезона The Ultimate Fighter. Тем не менее 33-летний Рёрик имел весьма впечатляющий рекорд – 9-1. Плюс к этому американец не скрывал своих амбиций, рассчитывая побороться за выход в плей-офф.
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В первые 30 секунд поединка соперники присматривались друг к другу, пританцовывая в центре октагона. Внезапно Мутант (да, такое у Сезара прозвище) выбросил фронт-кик и взорвался атакой. Свежий американец некоторое время неплохо отрабатывал ногами. И мог бы, наверное, спастись, будь октагон шире метров на 5-6… Но в один момент спина Ника упёрлась в сетку, а кулак Феррейры – в его челюсть. По сути, всё решил первый же правый хук. После него Рёрик поплыл, однако у судьи не было шансов остановить бой именно в тот момент.
Словно ураган, сметая всё на своём пути, Мутант всадил ещё два жесточайших акцентированных удара точно по цели. У американца буквально подломились ноги, и он рухнул без чувств на канвас. Фантастическая победа ветерана. Как молодой, Сезар вспорхнул на каркас октагона и с удовольствием попозировал перед фотографами.
Победа не только получилась впечатляющей, но и досрочно обеспечила бразильскому ветерану попадание в четвертьфинал Гран-при PFL. Напомним, что за победу на предварительном раунде начисляется 3 балла, ещё 3 Сезар заработал бонусом – за победу в первом раунде. Итого: максимально возможное количество очков гарантирует ему участие в плей-офф.
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