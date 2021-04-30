Мутант ураганом снёс американца. Для победы Феррейре хватило одного удара. Видео

В Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) проходит турнир PFL 2: Макдоналд vs Миллендер. Предварительный кард ивента порадовал даже самых взыскательных поклонников единоборств. Во втором бою россиянин Николай Алексахин сражался со шведом Садибу Су, который ради участия в Гран-при в полусреднем весе спустился на дивизион ниже. Превосходящий Николая в габаритах Су уже во втором раунде перестал справляться с давлением и нанёс нашему атлету травму глаза.

Словно граблями по лицу! Швед, спасаясь, едва не выцарапал россиянину глаз. Видео Алексахин вынудил здоровенного Су, отбиваясь, нарушить правила. Но судьи наказали именно Николая.

Следующая пара бойцов «отстрелялась» ещё быстрее. Сезар Феррейра выходил на бой против Ника Рёрика в статусе безоговорочного фаворита. Опытнейший 36-летний бразилец на протяжении семи лет выступал в UFC. Звёзд с неба не хватал, но и несколько значимых для него побед одержать сумел. В PFL оказался по «программе» развития, в первую очередь, интереса у поклонников единоборств. И в первом же поединке оправдал этот статус.

За плечами у Сезара был 21 профессиональный поединок, в 13 он одерживал победы, в том числе над Энтони Смитом и Тиаго Сантосом. Его оппонент в 2017 году пытался прорваться в UFC, но проиграл в финале 25-го сезона The Ultimate Fighter. Тем не менее 33-летний Рёрик имел весьма впечатляющий рекорд – 9-1. Плюс к этому американец не скрывал своих амбиций, рассчитывая побороться за выход в плей-офф.

Смотрите Bellator, PFL и Brave CF эксклюзивно на Okko Спорт.

В первые 30 секунд поединка соперники присматривались друг к другу, пританцовывая в центре октагона. Внезапно Мутант (да, такое у Сезара прозвище) выбросил фронт-кик и взорвался атакой. Свежий американец некоторое время неплохо отрабатывал ногами. И мог бы, наверное, спастись, будь октагон шире метров на 5-6… Но в один момент спина Ника упёрлась в сетку, а кулак Феррейры – в его челюсть. По сути, всё решил первый же правый хук. После него Рёрик поплыл, однако у судьи не было шансов остановить бой именно в тот момент.

Словно ураган, сметая всё на своём пути, Мутант всадил ещё два жесточайших акцентированных удара точно по цели. У американца буквально подломились ноги, и он рухнул без чувств на канвас. Фантастическая победа ветерана. Как молодой, Сезар вспорхнул на каркас октагона и с удовольствием попозировал перед фотографами.

Победа не только получилась впечатляющей, но и досрочно обеспечила бразильскому ветерану попадание в четвертьфинал Гран-при PFL. Напомним, что за победу на предварительном раунде начисляется 3 балла, ещё 3 Сезар заработал бонусом – за победу в первом раунде. Итого: максимально возможное количество очков гарантирует ему участие в плей-офф.