Словно граблями по лицу! Швед, спасаясь, едва не выцарапал россиянину глаз. Видео

В Атлантик-Сити (штат Нью-Джерси, США) проходит второй в сезоне турнир PFL. Во втором поединке ивента сражался российский боец Николай Алексахин. Его соперник – швед, неоднократный чемпион страны по кикбоксингу, значился фаворитом в этом поединке. Тонкий момент заключается в том, что для этого высоченного парня родной является дивизион среднего веса. Но ради миллиона долларов Садибу Су решил спуститься к полусредневесам. Читерский, конечно, ход.
Разница в дивизионах в октагоне была ещё более очевидна, чем на бумаге. Николай и без того невысокий боец, а тут вообще был едва ли не на голову ниже своего оппонента. Но тренерский штаб во главе с одним из самых медийных тренеров Александром Сидориным подготовил чёткий план, как разобраться с этой проблемой. И российский боец с первых минут принялся претворять задуманное в жизнь.
Алексахин отлично двигался, пытаясь поймать свою дистанцию. Он с первых минут забрал центр октагона и поддавливал соперника. Немного смущала графика, которая отображалась на экране. В интервью перед боем Николай отмечал, что подсчёт очков в PFL – вещь довольно странная. Так и есть. Складывается впечатление, словно ты наблюдаешь за любительским боксом, где фиксируется каждое касание оппонента. И разделения на акцентированные (значимые) удары, как это практикуется в UFC, например, здесь нет.
А ведь в ситуации Алексахина не нарваться на встречные удары, разрывая дистанцию, было просто невозможно. Чем швед уверенно и пользовался. Он не вкладывался в удары, а просто выбрасывал руку в сторону головы или корпуса россиянина и зарабатывал заветные баллы. А вот Николай действовал куда разнообразнее. Он, как и обещал, нагружал лоу-киками икроножную мышцу соперника, пробивал хай-кики и всеми правдами и неправдами шёл на сокращение дистанции.
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Первый раунд завершился проходом россиянина в ноги и переводом соперника на канвас. По таймингу сработано было идеально. Судьи могли не засчитать тейкдаун, но и Су не успел вывернуться и закончил пятиминутку на пятой точке. Во втором раунде россиянин прибавил в активности и начал всё чаще попадать по сопернику, подравняв статистику ударов. Но не это главное, важно, что Садибу задышал.
Задышал тяжело, сказались и попадания, и давление Николая, и весогонка. На это и рассчитывали в команде Алексахина. Давление нарастало, а швед начал уже немного «велосипедить». Но даже при отступлении он регулярно пропускал. Развязка наступила внезапно. Николай бросился в очередную атаку, Су её откровенно зевнул и, спасаясь от летящего в него кулака, пальцами правой руки, как граблями, рубанул по левому глазу россиянина.
На всех повторах это выглядело, как исключительно умышленное действие. Вытекал этот вывод и из логики развития как самого боя, так и конкретного эпизода. Доктор долго колдовал над российским бойцом, но в итоге пришёл к выводу, что повреждение слишком серьёзное, чтобы продолжать бой. Однако самое досадное случилось дальше.
Бой к тому моменту не перевалил ещё за свой экватор, а потому судейская коллегия штата Нью-Джерси приняла решение признать поединок несостоявшимся и присудить бойцам по одному баллу. Что это означает для Алексахина? Регламент таков: в первом туре бойцы проводят по 2 боя, за победу присуждается 3 балла, за победу в первом раунде приплюсовываются ещё 3 очка, во втором – 2, в третьем – 1. Теперь Алексахину, чтобы пробиться в четвертьфинал Гран-При, необходимо не просто побеждать в июне, но и, желательно, делать это досрочно.
Получается, что Николай был наказан в этом бою дважды. В первый раз, когда соперник нанёс ему травму, во второй, когда судьи отняли у него два очка… Мы желаем нашему парню восстановиться и пробиться в плей-офф.
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