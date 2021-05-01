Молдавский Халк пытался оторвать американцу голову? Ничему Иона жизнь не учит. Видео

В ночь на 2 мая в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC Vegas 25. В главном событии ночи встретятся Доминик Рейез и Иржи Прохазка – третий и пятый номера рейтинга полутяжёлого дивизиона. Оба бойца имеют основания полагать, что поединок этот носит претендентский статус. В основном карде будут сражаться два перспективных бойца из Грузии – Гига Чикадзе и Мераб Двалишвили.
А вот в третьем по значимости поединке в октагоне сойдутся молдаванин Ион Куцелаба и американец Джастин Джакоби. Последний пробился в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта и уже успел одержать две победы в лиге. В том числе и весьма спорную — над одноклубником Александра Волкова Максимом Гришиным. Его оппонент идёт на серии из двух болезненных поражений нокаутом, а всего в последних четырёх поединках Халк трижды уступал досрочно.
Вы должны помнить этого 27-летнего весельчака, который выходил на взвешивания, измазанный зелёной краской. А ещё, как крайне неуравновешенного оппонента нашего Магомеда Анкалаева. Именно россиянину, которого активно провоцировал и задирал Ион, Анкалаев и проиграл дважды подряд. Но угомониться, судя по всему, никак не может. Ну вот нравится молдаванину конфликтовать со своими оппонентами, возможно, это его заводит. Вот только в последнее время злые на него соперники оказываются более настырными и удачливыми.
Очередная беспричинная вспышка гнева случилась накануне. На традиционных дуэлях взглядов во всех парах бойцы вели себя сдержанно, высказывали уважение к сопернику и не давали президенту лиги повода продемонстрировать свою невероятную физическую силу. Всё изменилось, когда на сцену вышли Куцелаба и Джакоби. Ион, без видимых причин, бросился на соперника, вцепился рукой в его шею и тряханул так, словно хотел оторвать тому голову.
Джастин отреагировал моментально, жёстко отшвырнув от себя Халка. Если тот хотел раззадорить американца, он, определённо, добился своей цели. Проблема молдаванина в том, что в предыдущих случаях соперники после подобных выкрутасов выбивали из него дух. Инцидент замяли сотрудники службы безопасности UFC. О том, что это был экспромт говорит и тот факт, что Дана Уайт не просто не успел отреагировать на происшедшее, но всем своим видом демонстрировал изумление случившимся.
Джакоби идёт на серии из четырёх побед и вполне может побудить руководство лиги отправить вздорного молдаванина в отставку. Косвенно это подтверждает и причина, по которой Ион сорвался. После инцидента он объяснил, что был взбешён разговором с матч-мейкером UFC Шоном Шелби. Судя по всему, земля под Халком уже не просто горит, а полыхает. Тем интереснее для нас будет этот поединок.
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