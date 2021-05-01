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Ион Куцелаба схватил за шею Джастина Джакоби на дуэли взглядов перед UFC Vegas 25, видео

Ион Куцелаба схватил за шею Джастина Джакоби
Роман Дёмин
Молдавский Халк пытался оторвать американцу голову? Ничему Иона жизнь не учит. Видео
За последние такие выходки Куцелабу наказал россиянин Анкалаев. Сейчас всерьёз разозлился Джакоби.
Бокс/ММА / UFC 0
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В ночь на 2 мая в Лас-Вегасе (Невада, США) состоится турнир UFC Vegas 25. В главном событии ночи встретятся Доминик Рейез и Иржи Прохазка – третий и пятый номера рейтинга полутяжёлого дивизиона. Оба бойца имеют основания полагать, что поединок этот носит претендентский статус. В основном карде будут сражаться два перспективных бойца из Грузии – Гига Чикадзе и Мераб Двалишвили.

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А вот в третьем по значимости поединке в октагоне сойдутся молдаванин Ион Куцелаба и американец Джастин Джакоби. Последний пробился в UFC через Претендентскую серию Даны Уайта и уже успел одержать две победы в лиге. В том числе и весьма спорную — над одноклубником Александра Волкова Максимом Гришиным. Его оппонент идёт на серии из двух болезненных поражений нокаутом, а всего в последних четырёх поединках Халк трижды уступал досрочно.

Вы должны помнить этого 27-летнего весельчака, который выходил на взвешивания, измазанный зелёной краской. А ещё, как крайне неуравновешенного оппонента нашего Магомеда Анкалаева. Именно россиянину, которого активно провоцировал и задирал Ион, Анкалаев и проиграл дважды подряд. Но угомониться, судя по всему, никак не может. Ну вот нравится молдаванину конфликтовать со своими оппонентами, возможно, это его заводит. Вот только в последнее время злые на него соперники оказываются более настырными и удачливыми.

Очередная беспричинная вспышка гнева случилась накануне. На традиционных дуэлях взглядов во всех парах бойцы вели себя сдержанно, высказывали уважение к сопернику и не давали президенту лиги повода продемонстрировать свою невероятную физическую силу. Всё изменилось, когда на сцену вышли Куцелаба и Джакоби. Ион, без видимых причин, бросился на соперника, вцепился рукой в его шею и тряханул так, словно хотел оторвать тому голову.

Джастин отреагировал моментально, жёстко отшвырнув от себя Халка. Если тот хотел раззадорить американца, он, определённо, добился своей цели. Проблема молдаванина в том, что в предыдущих случаях соперники после подобных выкрутасов выбивали из него дух. Инцидент замяли сотрудники службы безопасности UFC. О том, что это был экспромт говорит и тот факт, что Дана Уайт не просто не успел отреагировать на происшедшее, но всем своим видом демонстрировал изумление случившимся.

Джакоби идёт на серии из четырёх побед и вполне может побудить руководство лиги отправить вздорного молдаванина в отставку. Косвенно это подтверждает и причина, по которой Ион сорвался. После инцидента он объяснил, что был взбешён разговором с матч-мейкером UFC Шоном Шелби. Судя по всему, земля под Халком уже не просто горит, а полыхает. Тем интереснее для нас будет этот поединок.

Источник: «Чемпионат»

Заглавное фото: Jeff Bottari/Getty Images

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