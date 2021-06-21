«Нет-нет-нет!» Виталий Кличко бил Льюиса и умолял не останавливать бой

21 июня 2003 года состоялась одна из лучших битв супертяжёлого веса в XXI столетии. Действующий на тот момент чемпион мира по версиям WBC и IBO, а также бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис дрался с экс-чемпионом мира по версии WBO Виталием Кличко. Вспоминаем подробности той схватки.

Что тогда из себя представляли Леннокс Льюис и Виталий Кличко?

Леннокс Льюис к моменту поединка с Виталием Кличко был на пороге завершения карьеры. Предыдущий бой он провёл более года назад. В июне 2002 года он нокаутировал Майка Тайсона. После чего его обязали провести защиту пояса по версии IBF от посягательств Криса Бёрда, но британец отказался и в результате был лишён этой регалии. Как бы то ни было, самый престижный из поясов, WBC, по-прежнему был у него в руках.

Что касается Кличко, то на тот момент 31-летний боксёр мог похвастать званием экс-чемпиона мира, которое было утрачено 1 апреля 2000 года из-за травмы в схватке с Крисом Бёрдом. После того он одержал пять побед кряду и был официальным претендентом на пояс. Но статусом по-настоящему элитного бойца ещё не обладал. То было время, когда на слуху были имена того же Льюиса, Тайсона, Холифилда и других представителей уходящего поколения, а хэвивейт считался вотчиной американцев и британцев, так что вклиниться туда восточноевропейским ребятам было непросто.

Как договорились о поединке?

23 ноября 2002 года Виталий Кличко победил Ларри Дональда и стал официальным претендентом на титул чемпиона мира. После этого команды украинца и британца начали переговоры о поединке. Но уже в первые месяцы 2003 года у сторон начались разногласия. Тогда Леннокс стал рассматривать вариант реванша с Майком Тайсоном. Но в WBC дали понять, что в таком случае победитель реванша будет обязан встретиться с Кличко-старшим. В итоге Тайсон отказался от повторной схватки с Ленноксом, а британец договорился о бое с Кирком Джонсоном.

Поединок был назначен на 21 июня. Но 6 июня стало известно, что канадец получил травму и не сможет выступить. Тем не менее билеты на вечер бокса в легендарный «Стэйплс-Центр» были проданы, а организаторы не хотели отказываться от доходов. Они сразу приступили к поиску замены для Джонсона. Кличко согласился на бой 9 июня и вышел на поединок фактически на коротком уведомлении. На подготовку у украинца было менее двух недель.

Бой

В преддверии поединка фаворитом встречи считался Льюис. Мало того что на стороне британца был колоссальный опыт и более совершенный технический арсенал, роль играл ещё и тренировочный лагерь. Если Леннокс целенаправленно готовился к 21 июня, то у Кличко на всю подготовку не было и двух недель. Кроме того, нужно понимать, что прежде Виталий не бился с соперником такого калибра. По сути, на тот момент то был самый большой вызов в карьере украинца, и принял он его очень достойно.

Уже с первого раунда стало ясно, что у Льюиса нет преимущества в скорости. Британец попытался взять соперника с наскока и резко пошёл вперёд, но такая тактика не сработала. С середины отрезка Кличко начал всё чаще втыкать в цель джеб, и в итоге стартовая трёхминутка осталась за Виталием.

Во втором раунде Льюис пропустил жесточайший удар справа. Наверное, это ударило по самолюбию британца. Так как показалось, что его захлестнули эмоции. Леннокс с открытым забралом пошёл вперёд, ввязался в рубку и пропустил очень много.

Фото: Jed Jacobsohn/Getty Images

В третьем раунде случился ключевой эпизод. Льюис донёс до Кличко удар справа, в результате чего у украинца открылось рассечение над левым глазом. Уже тогда стало ясно, что сечка очень опасная. Но Виталий продолжал бой как ни в чём не бывало. Четвёртый раунд начался с падения боксёров после клинча. Льюис, словно вдохновившись рассечением Виталия, шёл вперёд и выступал агрессором. Но Кличко за счёт джеба держал соперника на дистанции и беспокоил его назойливыми ударами с передней руки.

Пятый раунд остался явно за украинцем. Кличко прибавил в активности и выбрасывал много ударов. Но при этом глаз Виталия выглядел всё хуже. Старт шестого раунда снова был за претендентом, но на исходе первой минуты отрезка Леннокс пробил жесточайший апперкот справа точно в подбородок соперника. Виталий выдержал этот удар, чем, вероятно, удивил Льюиса, ведь это был один из мощнейших панчей в арсенале Льва. Как бы то ни было, это попадание снизило активность Кличко. Льюис же забрал и концовку раунда, проведя несколько опасных атак.

В перерыве между раундами рассечение над левым глазом Виталия выглядело уже действительно жутко. Однако Виталий даже не думал отказываться от продолжения схватки. Но в дело вмешался рефери. Посоветовавшись с врачом, обслуживавшим ту схватку, он её остановил. Победа была присуждена Льюису, так как травму Виталий получил в результате атаки соперника. Кличко яростно пытался отстоять право на продолжение битвы.

«Нет-нет-нет!» — кричал Кличко, то на английском, то на немецком. Но его протесты роли не играли. Решение было принято. Льюис сохранил звание чемпиона мира. Самое важное то, что к моменту остановки схватки Виталий фактически бил Леннокса, переигрывая его по очкам на карточках всех судей – трижды по 58:56.

Что было после?

Кличко, очевидно, требовал реванша. Сначала британец был согласен его дать, а затем объявил о завершении карьеры. Одной из причин этого Виталий назвал обещание Леннокса своей матери, не давать реванш украинцу. Сам Лев опроверг эту версию. Как бы то ни было, после ухода Леннокса пояс по версии WBC стал вакантным. Вскоре Кличко выиграл элиминатор и вышел на титульный бой с Кори Сандерсом. В той схватке он не только победил, но и отомстил за своего брата, который немногим ранее проиграл представителю ЮАР.

В дальнейшем в СМИ не раз ходили слухи о возможном возвращении Леннокса ради реванша, но все они так и не подтвердились. В любом случае благодаря битве с британцем Кличко-старший заработал себе такой авторитет, что в глазах многих стал действительно правопреемником легендарного Льюиса.

Сам же Леннокс назвал Виталия самым умным своим соперником за всю карьеру.

«Виталий был самым умным из моих соперников. Он использовал свою неуклюжесть с хорошим эффектом. Все говорили, что я должен был бы подраться с ним ещё раз, но для меня этот бой был словно шоколадная глазурь на торте, который посвящался моему уходу из спорта. Я принял бой с ним на коротком уведомлении. Был готов психологически, но физически я был не в лучшей форме. Я побил его в худшей форме, так что в реванше не было нужды. Мои апперкоты стали для него проблемой», — заключил Льюис.

Что же, не каждый согласится со словами британца, но каждый имеет право на своё мнение. В любом случае поединок Кличко с Льюисом стал одним из лучших в супертяжёлом весе за последние 20 лет.