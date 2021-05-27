Дела Виталия Кличко плохи. Опала президента и недоверие народа

Буквально каких-то 10 лет назад Виталий Кличко был только всемирно известным чемпионом мира и любимым боксёром десятков миллионов болельщиков, в том числе в России и на Украине. Но с 2013 года всё круто поменялось, и спортсмен по прозвищу Железный Кулак превратился в политика. На новой для себя стезе украинец растерял народную любовь и разрушил всю репутацию. Что за трансформация произошла с Виталием? Об этом – в нашем материале.

Прощальный бой. Москва-2012

8 сентября 2012 года. Москва. «Олимпийский». Переполненная арена, разогретая поединками с участием перспективных молодых тяжеловесов Вячеслава Глазкова и Магомеда Абдусаламова, ждёт выхода на ринг чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBC, 41-летнего Виталия Кличко. В соперниках у украинца на тот момент ещё небитый и достаточно перспективный немец сирийского происхождения Мануэль Чарр. Как часто бывало перед поединками Виталия, про его соперника говорили, что «вот этот парень уж точно побьёт Кличко». Но и в тот прохладный московский осенний вечер украинец был хорош. Невзирая на приличный возраст, он разбивал слишком эмоционального Чарра.

Во втором раунде немец впервые в карьере оказался в нокдауне. В четвёртой трёхминутке у него открылось сильное кровотечение. Врачи признали, что Мануэль не сможет продолжать схватку. Таким образом, победа была присуждена Виталию техническим нокаутом. Чарр много и долго протестовал против остановки схватки, но толку от этого не было. В Украину Виталий вернулся настоящим героем нации! Перед ним открывались все дороги, не было запертых дверей!

В любом случае, невзирая на то, что Виталию не дали победить досрочно чистым нокаутом, в тот вечер он испытывал настоящую волну народной любви. Мало кто мог предположить, что это был последний эпизод за следующие 9 лет, когда отношение к Кличко-старшему будет именно таким.

Фото: РИА Новости

Далее, на протяжении года, Кличко держал интригу. Было не совсем понятно, завершил ли он карьеру. Похоже, и сам Виталий не мог определиться со своим будущим. Но в итоге жизнь всё расставила по своим местам буквально сама. С осени 2013 года боксёр с головой прыгнул в омут политической жизни, и в WBC поняли, что тянуть дальше смысла нет, лишив спортсмена статуса полноценного чемпиона мира, закрепив за ним звание «почётного», что сразу бы дало ему возможность драться за титул в случае возобновления карьеры.

Майдан

То, что Виталий имеет политические амбиции, было ясно ещё в годы его активной карьеры. В 2008 году он уже имел свою партию и баллотировался на пост мэра Киева, но тогда победить не сумел. Но, даже невзирая на тот эпизод, под политической жизнью и амбициями, мы, конечно, имеем в виду то, что происходило в центре Киева на рубеже 2013-2014 гг.

Кличко стал одним из лидеров движения на так называемом Майдане. Практически ежедневно его лицо мелькало на сцене, установленной протестующими. Вместе с крайне правым националистом Олегом Тягнибоком и Арсением Яценюком Кличко был лидером оппозиционного крыла. В целом далеко не всеми манифестантами он воспринимался в таком статусе. Так что сложность в построении диалога даже со сторонниками движения на Майдане у него была, не говоря уже о том, что противники революционных событий и вовсе перестали воспринимать Кличко. Уже тогда стало ясно, что бывший чемпион мира и гордость страны больше не вызывает той всенародной любви, которая была у него в том же 2012 году, когда его радостно встречали не только в любом городе Украины, но и в Москве.

Мэр Киева

В 2014 году, на волне победы Майдана, Виталий легко забрал мэрское кресло. По сути, тогда он отказался от президентских амбиций в пользу практически гарантированного кресла градоначальника столицы. Уже в первые месяцы деятельность Кличко-старшего стала вызывать вопросы у населения. Мелкие предприниматели были недовольны его постоянной борьбой с так называемыми МАФами. Вскоре пошли и обвинения в коррупционных схемах. Виталия подозревали в лоббизме бизнес-интересов немецкой компании по очистке воды, которая едва не выиграла тендер на обслуживание водоочистных сооружений города. Но это было только начало. Дело даже не только в том, что начало каждой зимы превращалось для киевлян в ледовую катастрофу из-за негодной работы коммунальных служб, и даже не в периодическом появлении чрезвычайных ситуаций, как-то обрушение моста или прорыв коммуникаций, а в застройке красивейшего города. Очень скоро многие киевляне стали жаловаться, что любимый город превращается в муравейник в худшем понимании этого слова. Новострои и бизнес-центры росли как грибы в подходящих и самых неподходящих для этого местах. Множество строек были связаны с крупнейшим игроком страны на рынке недвижимости Украины, которого, в свою очередь, не раз замечали в компании Кличко-старшего. Уже в 2020 году в мэрии прошли обыски на предмет коррупционных схем, в руки правоохранителей по обвинению в получении взятки попал один из сотрудников команды градоначальника. А в октябре в украинских СМИ появились материалы, в которых говорилось, что Киев под руководством Кличко стал лидером по коррупции в стране в сфере строительства.

Фото: РИА Новости

Обыски в доме Кличко

Ну а весной 2021 года началось острое противостояние руководства страны и мэра Киева. По слухам, в команде президента Украины хотят снять Кличко с поста. Пик противостояния произошёл 18 мая, когда в подъезд, в котором расположена в том числе квартира Виталия, ворвались вооружённые силовики в масках. По их словам, они расследовали другое дело, сам Кличко же это связывал с давлением на него.

«Друзья, детективные события вокруг городской власти разворачиваются всё абсурднее. Сегодня утром, где-то около 7 часов, когда я пошёл на тренировку, в подъезд зашла группа вооружённых и в шлемах правоохранителей. Они находились там, пока я тренировался. Когда вернулся домой и поднимался к себе в квартиру, увидел группу правоохранителей.

Я спросил, что происходит, они ответили, что пришли будто бы в квартиру, расположенную двумя этажами ниже. Якобы у них есть вопросы к арендаторам. Но… камера, установленная на моём этаже, зафиксировала, что они поднимались ко мне на этаж, звонили и стучали ко мне в дверь. Ошибка? Не думаю. Беспрецедентное давление на городскую власть продолжается, такого не было даже во времена Януковича. За такие незаконные действия режиссёрам и исполнителям придётся отвечать по закону», — отреагировал тогда Кличко на работу силовиков.

Напряжение в отношениях центральной власти и мэрии всё ещё растёт, так что каково будущее Виталия понятно не до конца.

Другие скандалы

Но, конечно, за годы руководства Киевом Виталий Кличко попадал и во множество других скандалов, а также забавных ситуаций. К примеру, ни для кого ни секрет, что бывший чемпион мира с началом постоянных публичных выступлений продемонстрировал удивительное косноязычие. Многие связывают это с прежней профессиональной деятельностью и множеством пропущенных ударов. Так это или нет наверняка мы не узнаем никогда. Но цитаты о «завтрашнем дне» и о том, что киевлянам с окончанием осени нужно «готовиться к земле», и об «уставших мостах» стали по-настоящему крылатыми.

Однако и это далеко не всё. Если ситуации с оговорками больше веселят, то вот некоторые высказывания и действия мэра в гуманитарной сфере расстраивают. К примеру, в начале мая 2021 года Виталий никак не препятствовал проведению в столице марша ультраправых, а 9 мая экс-боксёр умудрился сравнить Великую отечественную войну с событиями на Востоке Украины.

«Друзья, сегодня мы вспоминаем тех, кто боролся с нацизмом и героически защищал свою землю. Мы чтим память погибших героев. Выражаем благодарность живым ветеранам за их самопожертвование и отвагу. Сегодня каждый украинец должен как никогда понимать настоящую цену словам «минута мира». Потому что так, как и во время той страшной войны, украинцам сегодня с оружием в руках приходится отстаивать целостность и независимость государства. Мы должны верить и делать всё для того, чтобы в стране наконец воцарился мир», — написал тогда Кличко-старший.

Ну а из самого последнего стоит отметить, что, реагируя на недавнее задержание в Беларуси оппозиционера Протасевича, Виталий жёстко прошёлся по президенту соседней республики.

«Позор Лукашенко за принудительную посадку гражданского самолета», — написал Кличко в социальной сети.

Пожалуй, с учётом того, что Виталий только лишь мэр, пусть и столичный, такие заявления — явно перегиб. Да и в целом подобные слова в адрес главы государства не соответствуют политическому этикету и канонам дипломатии, так что получилось топорно.

Падение длиною в 8 лет

Фото: Alexander Hassenstein/Getty Images

Подводя итог, можно лишь сказать, что Виталий Кличко, занявшись политикой, растерял любовь миллионов фанатов. Приходя на новое поприще в статусе успешного спортсмена и будучи совершенно новым лицом, он давал людям надежду. Но хуже всего, что он не только её не оправдал, но и попросту разочаровал. В итоге в России он потерял множество болельщиков из чисто идеологических соображений, на Украине противники событий на Майдане сразу встали в оппозицию к Кличко, и даже те, кто поддерживал его, перестали доверять Виталию из-за его не самого удачного управления столицей. В результате тех, кто действительно по-прежнему любит члена Зала славы бокса, осталось в разы меньше, чем когда-либо. Да, в 2020 году экс-чемпион мира снова выиграл выборы мэра, но это, скорее, стало результатом отсутствия яркого конкурента. И если принимать во внимание результаты правления во время первой каденции на посту мэра, то можно прийти к выводу, что ещё через несколько лет фанатская база Кличко-старшего сократится до минимума.

Ну а в последние недели дела Кличко стали плохи совсем. Кроме намёка на обыски, президент страны Зеленский публично начал чихвостить Виталия, дав всем понять, что тот напрашивается на встречу достаточно навязчиво и всеми правдами, и неправдами. Кличко не понравились такие откровения главы государства. Он ответил, что не «оббивает пороги». Как бы то ни было, всем стало ясно, что кроме народной опалы (по опросам Виталию не доверяет почти 55% населения страны), Кличко и в опале президента.

Стоила ли репутация всеми любимого, известного и узнаваемого боксёра кресла мэра? Ответ, вероятно, знает лишь Виталий. Но нам, как фанатам спорта, безусловно грустно, что прославленный спортсмен растерял блестящую репутацию, добытую мощью, кулаками и невероятным характером. Падение популярности среди фанатов длится 8 лет…