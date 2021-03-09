«Шёл в ринг и думал об отпуске». 18 лет назад Владимира Кличко нокаутировали за 3,5 минуты

Имя Владимира Кличко навсегда вписано в историю профессионального бокса. Нравится это кому-то или нет, но, как ни крути, украинец был доминирующим чемпионом супертяжёлого веса на протяжении многих лет и заставил себя уважать всё спортивное сообщество. Но, наверное, не все уже помнят, что путь Кличко-младшего к вершине был по-настоящему тернист. Не раз на его карьере пытались поставить крест. Особенно остро этот вопрос встал в 2003-2004 гг. А началось всё с поединка Владимира против южноафриканца Корри Сандерса.

Братское сердце. Кличко и другие семьи, поработившие бокс в разное время Великие украинцы — не единственные братья, которым удалось на пару стать звёздами боевого спорта. Правда, хватает и менее удачных примеров.

37-летний ветеран профессионального бокса был уже тогда на завершающей стадии карьеры. Казалось, что свой пик он прошёл в 2000 году, когда в конкурентном бою досрочно проиграл Хасиму Рахману и упустил возможность стать звездой мирового уровня. После того поражения он провёл лишь два поединка, одолев боксёров средней руки. Но вдруг после этого ему нежданно-негаданно предложили схватку с молодым чемпионом мира по версии WBO Владимиром Кличко, который в свои 26 лет успел защитить своё звание уже пять раз. При этом нужно отметить, что в те годы Кличко-младший выступал гораздо чаще, чем под занавес карьеры. Пять защит титула были проведены за 20 месяцев, а бой с Сандерсом должен был стать уже шестым за два года. С учётом того, что предыдущие чемпионские схватки Владимир заканчивал досрочно, на бой с ветераном Сандерсом он выходил с мыслями о лёгкой победе. В целом, фаворитом его видели и эксперты, и букмекеры, и болельщики. Наверное, лишь только южноафриканец верил в себя.



Стартовый раунд начался с традиционной разведки. На исходе первой минуты Кличко-младший начал использовать свой фирменный джеб, но нисколько не работал правой, что было бы логично в бою с левшой с самого начала. На исходе второй минуты боя боксёр из ЮАР показал главное оружие – удар с левой. Сандерс пробил вразрез и явно потряс соперника. Владимир пытался спастись в клинчах, но Кори умело его сбрасывал. Тогда украинец попробовал зарубиться, чтобы попросту сбить напор Корри. Но тот только и ждал размена. Оказавшись на ближней дистанции, южноафриканец пробил жёсткий хук слева. Владимир мгновенно оказался на канвасе. Вставал он очень тяжело. Снайпер почувствовал, что запахло жареным и сразу после отмашки рефери пробил точную классическую двойку. Кличко снова оказался на канвасе – второй нокдаун, а дальше его спас гонг.



На старте второго раунда чемпион зачем-то пошёл в размен ударами. Пропустив ещё одну атаку слева от Корри, Владимир снова побывал в нокдауне. Он опять встал, но только лишь для того, чтобы упасть после следующей атаки соперника. Сандерс в четвёртый раз повалил соперника жёсткой атакой, и тогда рефери уже остановил избиение. Бой продлился всего 207 секунд и был признан апсетом года. Именно после этого пошли разговоры о том, что у Кличко-младшего «хрустальный» подбородок, хотя мало кто вспоминал, что у Снайпера из ЮАР по-настоящему нокаутирующий удар.



Сам уроженец Семипалатинска объяснял своё поражение расслабленностью и недооценкой противника.



«Я знаю, почему тогда проиграл Сандерсу. Я к тому времени наелся этих поединков выше крыши. Не мог не драться, потому что у меня был контракт, был промоутер, но я помню как сегодня: шёл в ринг и думал об отпуске. Думал: сейчас уложу его в первом раунде — и отдыхать. То есть поединок был проигран ещё до того, как я зашёл в ринг. А с таким взрывным бойцом, как Корри Сандерс, это было смерти подобно — я тогда просто в ножницы влетел», — рассказывал Владимир.



Как бы то ни было, поражение от ветерана сильно ударило по репутации младшего из братьев. Отмывать её и возвращать пояс в семью взялся Виталий Кличко. Бой с ним стал для Сандерса следующим, хотя и состоялся только через 13 месяцев – в апреле 2004 года.

К тому моменту стало ясно, что бывший абсолютный чемпион мира Леннокс Льюис не вернётся в бокс ради реванша с украинцем. Так что пояс по версии WBC стал вакантным, а Виталий был официальным претендентом на него. Сандерс, чтобы провести схватку с Виталием, отказался от защиты звания чемпиона по версии WBO, и в итоге контракт был подписан.



Кличко-старший являлся фаворитом встречи, но с учётом предыдущей победы Сандерса исключать сенсацию было нельзя. Кроме того, настроение украинца было подпорчено и тем, что буквально за две недели до поединка Владимир Кличко вновь потерпел досрочное поражение, пав жертвой Лэймона Брюстера. После той осечки младшего брата Виталия списывали уже все, так что на старшего теперь ложилась двойная ответственность.

Вечные чемпионы. Кличко — Льюис и ещё 10 лучших боёв супертяжей WBC присвоил Виталию Кличко звание вечного чемпиона мира. В связи с этим мы решили вспомнить лучшие бои тяжеловесов прошлых лет.

Принимая во внимание все эти обстоятельства, Кличко-старший начал поединок очень напряжённо. Сандерс же взял на вооружение тактику, которая сработала у него в бою и с другим из братьев и постоянно запускал кросс слева. В первом раунде, будучи свежим, южноафриканец несколько раз хорошо попал. В конце трёхминутки он и вовсе болтанул Виталия, но челюсть того оказалась крепче, чем у брата, так что раунд Кличко-старший закончил на ногах. Во втором отрезке Сандерс снова форсировал события, понимая, что на длинную дистанцию его не хватит. В этот раз он снова отметился несколькими плотными попаданиями, но Кличко всё же выстоял. Вымахавшись в первые шесть минут боя, Корри начал стремительно сдавать в дальнейшем. Его удары потеряли скорость и хлёсткость, а их количество значительно падало. В четвёртом отрезке он выбросил только 12 ударов, а в пятом 16 (и только один в цель!) Кличко между тем методично разбивал оборону соперника, который терял силы с каждой секундой. После экватора поединка всё превратилось в одностороннее избиение.



Виталий пробивал удары на любой вкус, демонстрируя невероятный процент точности. В итоге рефери остановил схватку за 15 секунд до завершения восьмого раунда, зафиксировав победу Кличко техническим нокаутом. Старший из братьев одержал красивейшую победу и стал первым в истории русскоязычным боксёром, завоевавшим пояс чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе, который считается самым престижным. Одним из первых его принялся поздравлять брат, выбежавший на ринг. Месть удалась. После этого Виталий провёл защиту титула, победив Дэнни Уильямса, затем была длительная пауза в карьере и её успешное возобновление в 2008 году. Кличко-старший после возвращения удерживал титул ещё 4 года, после чего сосредоточился на политической деятельности.

Что касается Сандерса, то у него всё сложилось гораздо драматичнее. После поражения от Виталия он провёл ещё 4 поединка за 4 года. Проиграв в 2008 году малоизвестному соотечественнику, он окончательно объявил о завершении карьеры. А в 2012 году случилась трагедия. Отмечая день рождения племянника в одном из ресторанов Претории, он оказался в эпицентре вооружённого ограбления. Пытаясь спасти дочь от преступников, Корри, будучи смертельно раненым, приказал девочке притвориться мёртвой, а сам попытался её прикрыть своим телом. Бывший чемпион мира скончался в больнице на следующий день. Ему было 46 лет. Что касается преступников, то все трое были задержаны и приговорены к 43 годам лишения свободы.